L'Europe en nette hausse après le revirement de Trump sur les droits de douane
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 10:41

Un trader dans la salle des marchés de la bourse allemande

Les principales Bourses européennes évoluent en nette hausse jeudi en début de ‍séance alors que le président américain Donald Trump a retiré sa menace de surtaxes douanières contre des pays européens s'étant ‌opposés à son projet de contrôler le Groenland.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,13% à 8.160,12 points ​vers 08h45 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend ⁠0,74% et à Francfort, le Dax avance de 1,27%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,09%, ⁠le FTSEurofirst 300 ‍de 1,05% et le Stoxx 600 de 1,03%.

L'apaisement ⁠des tensions autour de la question du Groenland entre les Etats-Unis et leurs alliés de l'Otan pèse sur le ​secteur européen de la défense. À Paris, Thales lâche 1,5%.

Des réunions sont aussi à l'ordre du jour concernant le ⁠conflit en Ukraine. Donald Trump doit rencontrer dans ​la journée à Davos, en Suisse, son homologue ​ukrainien Volodimir Zelensky ​tandis que l'émissaire américain Steve Witkoff se rend à Moscou ​pour rencontrer Vladimir Poutine.

Lanterne ⁠rouge du SBF 120, Ubisoft plonge de 28% après avoir annoncé une réorganisation et une révision de ses perspectives financières.

À l'inverse, Michelin grimpe de 3,5% après avoir fait état d'un ‌free cash-flow avant acquisitions supérieur aux prévisions pour 2025.

Bouygues (+2,6%) et Orange (+3,1%) montent après avoir annoncé des discussions, au côté de la maison-mère de Free Iliad, pour une reprise des activités de télécommunications d'Altice en France.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité ‌par Kate Entringer)

Valeurs associées

Pétrole Brent
64,41 USD Ice Europ -1,39%
Pétrole WTI
59,84 USD Ice Europ -1,29%
