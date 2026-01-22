L'Europe en nette hausse après le revirement de Trump sur les droits de douane

Un trader dans la salle des marchés de la bourse allemande
Les principales Bourses européennes évoluent en nette hausse jeudi en début de séance alors que le président américain Donald Trump a retiré sa menace de surtaxes douanières contre des pays européens s'étant opposés à son projet de contrôler le Groenland.
À Paris, le CAC 40 gagne 1,13% à 8.160,12 points vers 08h45 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,74% et à Francfort, le Dax avance de 1,27%.
L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,09%, le FTSEurofirst 300 de 1,05% et le Stoxx 600 de 1,03%.
L'apaisement des tensions autour de la question du Groenland entre les Etats-Unis et leurs alliés de l'Otan pèse sur le secteur européen de la défense. À Paris, Thales lâche 1,5%.
Des réunions sont aussi à l'ordre du jour concernant le conflit en Ukraine. Donald Trump doit rencontrer dans la journée à Davos, en Suisse, son homologue ukrainien Volodimir Zelensky tandis que l'émissaire américain Steve Witkoff se rend à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine.
Lanterne rouge du SBF 120, Ubisoft plonge de 28% après avoir annoncé une réorganisation et une révision de ses perspectives financières.
À l'inverse, Michelin grimpe de 3,5% après avoir fait état d'un free cash-flow avant acquisitions supérieur aux prévisions pour 2025.
Bouygues (+2,6%) et Orange (+3,1%) montent après avoir annoncé des discussions, au côté de la maison-mère de Free Iliad, pour une reprise des activités de télécommunications d'Altice en France.
(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)
