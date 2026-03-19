Hausse des carburants : le budget voiture mensuel moyen a augmenté de 18 euros depuis le début de la guerre au Moyen-Orient

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Aux niveaux de prix actuels depuis la guerre au Moyen-Orient, le budget mensuel en carburant passe en moyenne de 100 à 118 euros, en hausse de +18%, et 216 euros supplémentaires par an, souligne Roole, organisme spécialiste des données automobiles, mercredi 18 mars auprès de l'AFP.

Une note bien salée pour les conducteurs. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, la hausse des carburants a fait passer le coût d'usage total d'une voiture de 416 à 434 euros par mois, soit 18 euros supplémentaires en moyenne (+4,3%), a indiqué à l'AFP Roole, organisme spécialiste des données automobiles, mercredi 18 mars.

En 2025, le budget moyen d'une voiture individuelle (achat, énergie, assurance, entretien, parking, péages) s’élevait à 416 euros par mois, dont environ 100 euros pour le carburant. Sur ce total, les deux tiers (257 euros) sont des frais fixes, même sans rouler : 167 euros de coût d'acquisition, 45 euros d'assurance et 44 euros de stationnement résidentiel, calculait Roole en octobre 2025. S'y ajoutent des dépenses variables de 159 euros : 100 euros par mois de carburant/électricité, 44 euros d'entretien et 16 euros de péages. L'étude se basait sur des hypothèses de prix de 1,6 €/l pour le diesel et 1,75 €/l pour l’essence.

Les transports représentent le deuxième poste de dépenses des Français

Aux niveaux de prix actuels, (2,07 €/l pour le diesel et 1,95€/l pour l’essence), le budget mensuel en carburant passe en moyenne de 100 à 118 euros, en hausse de +18%, et 216 euros supplémentaires par an, souligne Roole. L’impact sur le coût global d'usage du véhicule reste contenu : le budget mensuel total augmente de 18 euros, passant de 416 euros à 434 euros par mois (+4,3%), indique Roole. Le coût mensuel global peut cependant varier du simple au double entre véhicules neufs et occasions, en raison du coût d'achat, et en fonction du type de motorisation. En 2025, une voiture à essence coûtait en moyenne 119 euros par mois en carburant, une diesel 94 euros et seulement 39 euros pour une électrique. Les électriques représentent 3% du parc roulant, composé principalement de voitures diesel (48%) et de 40% de voitures à essence.

Pour les véhicules neufs, compte tenu du prix d'achat, le budget moyen total grimpe à 522 euros par mois contre 384 euros pour une voiture d’occasion. La variation est également forte pour les coûts d'entretien : 45 euros pour les thermiques et 32 euros pour les électriques, où moins de pièces doivent être changées. Enfin l’assurance auto pèse 45 euros par mois en moyenne, allant de 37 à 53 euros selon les options, l'age du conducteur et les régions. Les transports représentent selon l'Insee le deuxième poste de dépenses des Français (après le logement), à 13% du budget des ménages, dont 80% pour les voitures individuelles.