L'Europe en net repli avec la politique française et la hausse des taux

Déjà dans le rouge hier, la pression sur les grands indices européens s'accentue pour la première séance du mois d'octobre avec notamment sur le devant de la scène la politique française et la hausse des taux. Après une heure et demie de cotations, le CAC 40 abandonne 1,74%, à 7 827 points au plus bas niveau depuis la fin mars. Le DAX 40 et le FTSE 100 cèdent respectivement 1,41% et 1,94%.

Dans l'Hexagone, les investisseurs se montrent frileux ce matin avant la présentation du projet de budget pour 2027 par le gouvernement. Ce dernier souhaite notamment 54 milliards d'euros d'économies afin de réduire le déficit. En l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, le vote risque d'être compliqué et une motion de censure n'est pas à exclure, ce qui entrainerait une chute du gouvernement et replongerait la France dans une crise politique.

Le déficit budgétaire français pèse sur le rendement des emprunts d'Etat, de même que les craintes d'une impasse sur le budget. Partant, l'obligation à 10 ans se rapproche dangereusement des 5%, avec un rendement de 4,933%, au plus haut depuis 2002. Aux Etats-Unis, le 10 ans est également sur un niveau inédit depuis 2002 à 5,33%, et le 30 ans britannique a dépassé les 6%, au plus haut depuis 1998.

Pour ne rien arranger, les prix du pétrole continuent de grimper. A New York, le WTI avance de 2,59%, à 92,18 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord gagne 1,99%, à 99,85 dollars.

Quelques indicateurs macro-économiques viendront émailler la séance. Les intervenants ont déjà pris connaissance de l'indice PMI manufacturier français de septembre. Il a moins ralenti que prévu en passant de 51,1 en août, à 50,6 points en septembre, là où les investisseurs redoutaient un passage à 50,3 points.

Cet après-midi, aux Etats-Unis, il faudra surveiller les nouvelles demandes hebdomadaires aux allocations chômage (14h30) et l'indice PMI manufacturier de septembre (16h) ainsi que l'intervention de plusieurs membres de la Fed. Le prochain gros rendez-vous est programmé vendredi à 14h30 avec la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain. Plus tôt dans la journée, les investisseurs se focaliseront sur l'inflation de la zone euro (11h).

Dans l'actualité des valeurs

Au sein du CAC 40, Sanofi signe la seule hausse du CAC 40 et avance de 0,76% après avoir annoncé une extension de son partenariat avec Regeneron dans le domaine de l'immunologie.

A l'inverse, les bancaires sont dans le rouge et pèsent lourdement sur la tendance, principalement dans un climat de défiance avant la présentation du budget 2027 de la France. Crédit Agricole abandonne 3,70%, Société Générale trébuche de 3,72% et BNP Paribas cède 3,55%, la banque de la rue d'Antin a annoncé vouloir se lancer sur le marché nordique de la gestion de patrimoine.

Ailleurs en Europe, Infineon Technologies s'adjuge 0,38%, soutenu par la publication de Micron. Le groupe a également inauguré un nouveau site de production en Thaïlande.

Kitron, le groupe dédié à la fabrication de produits électroniques gagne 4,03%, porté par le relèvement d'objectif de cours de Nordea qui vise désormais 120 couronnes norvégiennes, contre 115 précédemment.

Pandora abandonne 4,31%, après des propos prudents de sa directrice générale, qui a reconnu une demande américaine stabilisée à un niveau bas, pénalisée par l'inflation et les prix de l'énergie. BNP Paribas a, en outre, révisé à la baisse sa cible de 850 à 825 couronnes danoises sur le titre, tout en restant à neutre.