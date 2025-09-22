L'Europe en légère baisse avec la politique monétaire

Les principales Bourses européennes évoluent en petite baisse en début de séance lundi, les investisseurs attendant des précisions sur les politiques monétaires.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,43% à 7.819,92 points vers 07h17 GMT. Le Dax .GDAXI à Francfort lâche 0,15%, le FTSE à Londres .FTSE 0,03%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,07%, l'EuroStoxx 50 .STOXX50E de 0,28% et le Stoxx 600

.STOXX de 0,20%.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a abaissé mercredi dernier ses taux directeurs de 25 points de base et indiqué qu'elle baisserait progressivement ses coûts d'emprunt pour le reste de l'année.

Les investisseurs attendent majoritairement deux nouvelles baisses de taux en 2025, de l'ordre de 25 points de base en octobre et en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Mais les prises de parole de nombreux responsables de politique monétaire attendues dans les prochains jours outre-Atlantique pourraient permettre d'affiner ces anticipations.

En Europe, les marchés attendent des discours des membres de la Banque d'Angleterre aujourd'hui ainsi que les PMI préliminaires pour septembre mardi et une prise de décision de politique monétaire de la Banque nationale de Suisse (BNS) jeudi.

Aux valeurs, Sabadell SABE.MC perd 4,1% après que BBVA

BBVA.MC a déclaré lundi vouloir relever son offre de 10% sur sa cible, à 3,39 euros par action, valorisant ainsi sa rivale à 17 milliards d'euros.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)