CAC 40
7 832,75
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe en légère baisse avec la politique monétaire
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 09:22

Les principales Bourses européennes évoluent en petite baisse en début de séance lundi, les investisseurs attendant des précisions sur les politiques monétaires.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,43% à 7.819,92 points vers 07h17 GMT. Le Dax .GDAXI à Francfort lâche 0,15%, le FTSE à Londres .FTSE 0,03%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,07%, l'EuroStoxx 50 .STOXX50E de 0,28% et le Stoxx 600

.STOXX de 0,20%.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a abaissé mercredi dernier ses taux directeurs de 25 points de base et indiqué qu'elle baisserait progressivement ses coûts d'emprunt pour le reste de l'année.

Les investisseurs attendent majoritairement deux nouvelles baisses de taux en 2025, de l'ordre de 25 points de base en octobre et en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Mais les prises de parole de nombreux responsables de politique monétaire attendues dans les prochains jours outre-Atlantique pourraient permettre d'affiner ces anticipations.

En Europe, les marchés attendent des discours des membres de la Banque d'Angleterre aujourd'hui ainsi que les PMI préliminaires pour septembre mardi et une prise de décision de politique monétaire de la Banque nationale de Suisse (BNS) jeudi.

Aux valeurs, Sabadell SABE.MC perd 4,1% après que BBVA

BBVA.MC a déclaré lundi vouloir relever son offre de 10% sur sa cible, à 3,39 euros par action, valorisant ainsi sa rivale à 17 milliards d'euros.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BANCO SABADELL
3,2290 EUR Sibe -2,92%
BBVA
16,1100 EUR Sibe -2,42%
CAC 40
7 833,33 Pts Euronext Paris -0,26%
DAX
23 498,42 Pts XETRA -0,60%
EURO STOXX 50
5 437,07 Pts DJ STOXX -0,39%
FTSE 100
9 208,94 Pts FTSE Indices -0,08%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Pétrole Brent
67,17 USD Ice Europ +0,77%
Pétrole WTI
62,93 USD Ice Europ +0,46%
STOXX Europe 600
552,76 Pts DJ STOXX -0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

