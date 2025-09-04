L'Europe en hausse prudente, les investisseurs se tournent vers l'emploi US

Des données boursières sont affichées sur des tableaux numériques à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes, à l'exception de Paris, sont en légère hausse jeudi à l'ouverture, se montrant prudentes après la récente vague de ventes sur le marché obligataire et avant la publication vendredi du rapport sur l'emploi aux États-Unis.

À Paris, le CAC 40 perd 0,17% à 7.706,48 points vers 07h35 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,31% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,17%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,05%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,23% et le Stoxx 600 gagne 0,22%.

Un calme prudent s'installe sur les marchés boursiers après les turbulences qui ont secoué le marché obligataire cette semaine, les investisseurs tournant leur attention vers les indicateurs prévus sur le marché du travail américain, ce qui incite à l'attentisme.

Les investisseurs espèrent voir se confirmer leurs paris sur une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) en septembre, après la publication mercredi de chiffres sur les offres d'emploi inférieurs aux prévisions et avant le rapport clé sur l'emploi prévu vendredi.

Jeudi, les données de l'enquête ADP sur l'emploi privé et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage constitueront un nouveau test sur l'économie américaine.

Les rendements des taux à long terme des deux principales économies de la zone euro restent stables, même s'il faudra suivre attentivement l'émission de dette française à long terme prévue ce jeudi, dans le contexte de la crise politique qui se profile en France, où le gouvernement Bayrou semble voué à être renversé lors d'un vote de confiance qui aura lieu la semaine prochaine.

Dans la zone euro, les investisseurs suivront également la publication des chiffres sur les ventes au détail à 09h00 GMT.

Aux valeurs, Sanofi plonge de 7,3%, J.P. Morgan soulignant qu'une étude sur son anticorps monoclonal amlitelimab a déçu les investisseurs.

BioMérieux, qui a ajusté jeudi sa fourchette de prévisions, recule de 2%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)