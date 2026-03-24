L'Europe en hausse prudente après le rebond de la veille

Les principales Bourses européennes évoluent en légère hausse mardi en début de séance, au lendemain d'un revirement spectaculaire des indices lundi en réaction à l'annonce faite par Donald Trump du report de sa menace d'attaquer les centrales électriques iraniennes.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,51% à 7.765,24 points vers 08h09 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,12% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,25%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,42%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 gagne 0,34% et le Stoxx 600 .STOXX avance de 0,36%.

Les gains enregistrés en début de séance pourraient toutefois s'avérer fragiles, le climat restant prudent alors que la guerre se poursuit et que les perturbations dans le commerce et la production d'hydrocarbures persistent.

Un source iranienne informée, citée par la presse officielle iranienne, a en outre démenti toute communication directe ou indirecte avec les Etats-Unis, ce qui renforce encore la prudence et favorise la remontée des cours du pétrole après la chute brutale enregistrée la veille.

"D'après nous, les atermoiements du président Trump semblent indiquer que celui-ci cherche vraiment une voie de sortie de ce conflit, qui, à court terme comme à moyen terme, pourrait lui coûter non seulement économiquement, mais, de manière plus cruciale, politiquement", écrit LBP AM dans une note.

Les investisseurs auront un premier aperçu mardi de l'impact économique de la guerre avec la publication des indices PMI préliminaires sur l'activité économique de la zone euro et du Royaume-Uni en mars.

Aux valeurs, Kingfisher PLC KGF.L prend 2,06% après la publication de ses résultats annuels, dans un contexte d'échanges volatils.

A Madrid, Puig PUIGb.MC s'envole de 16% après avoir annoncé être en pourparlers avec Estée Lauder EL.N concernant un éventuel rapprochement.

SAP SAPG.DE recule de 2,4%, pénalisé par un abaissement de recommandation par JP Morgan.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)