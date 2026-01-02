L'Europe en hausse pour débuter 2026

Les principales Bourses européennes évoluent en hausse vendredi au début de la première séance de 2026.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,35% à 8.178,53 points vers 08h30 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,38% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,18%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,55%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,32% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,56%.

La séance en Europe sera marquée par la publication des indices d'activité PMI pour décembre dont les versions "flash" ont montré un ralentissement plus fort que prévu de l'activité du secteur privé en zone euro.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)