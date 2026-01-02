 Aller au contenu principal
L'Europe en hausse pour débuter 2026
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 09:33

Les principales Bourses européennes évoluent en hausse vendredi au début de la première séance de 2026.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,35% à 8.178,53 points vers 08h30 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,38% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,18%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,55%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,32% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,56%.

La séance en Europe sera marquée par la publication des indices d'activité PMI pour décembre dont les versions "flash" ont montré un ralentissement plus fort que prévu de l'activité du secteur privé en zone euro.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)

Valeurs associées

CAC 40
8 197,62 Pts Euronext Paris +0,59%
DAX
24 575,30 Pts XETRA +0,35%
EURO STOXX 50
5 817,99 Pts DJ STOXX +0,46%
FTSE 100
10 001,69 Pts FTSE Indices +0,71%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Pétrole Brent
61,10 USD Ice Europ +0,31%
Pétrole WTI
57,68 USD Ice Europ +0,31%
STOXX Europe 600
595,14 Pts DJ STOXX +0,50%
