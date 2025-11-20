 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 929,00
-0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe en hausse après Nvidia et le rapport sur l'emploi US, rebond du CAC 40
information fournie par AOF 20/11/2025 à 18:03

(AOF) - Les marchés européens ont terminé dans le vert galvanisés par les bons résultats de Nvidia au troisième trimestre. Les investisseurs ont pris connaissance cet après-midi du rapport mitigé sur l'emploi américain en septembre. Il a révélé une légère hausse du taux de chômage, mais des créations de postes dépassant nettement les attentes. Côté valeurs, BNP Paribas a fini leader du CAC 40 grâce au relèvement de son objectif de ratio de solvabilité. L'indice phare parisien a rebondi après cinq séances de repli, gagnant 0,34% à 7981 points. L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,64% à 5577 points.

En Europe, AstraZeneca (+0,05%, à 13 604 pence) a légèrement progressé à la Bourse de Londres, après avoir reçu une bonne nouvelle aux Etats-Unis. Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont approuvé Koselugo, un traitement administré par voie orale destiné à des patients adultes atteints de neurofibromatose de type 1 (NF1) présentant des neurofibromes plexiformes symptomatiques et inopérables. Pour rendre sa décision, la FDA s'est appuyée sur les résultats positifs de Komet, le plus grand et seul essai mondial de phase III contrôlé par placebo dans cette population de patients.

A Paris, BNP Paribas a relevé son objectif de ratio de fonds propres durs à 13% en 2027 et lancera, ce mois-ci, un programme de rachat d'actions de 1,15 milliard d'euros. Ces annonces ont permis à l'action de gagner 4,40% à 70,02 euros et de prendre la tête du CAC 40. Pour UBS, les annonces de ce matin correspondent à ce que le marché voulait entendre. Jefferies évoque une "déclaration forte", qui devrait rappeler aux investisseurs que l'engagement de Société Générale d'atteindre un ratio de 13% a été un facteur déterminant dans l'amélioration de la perception des investisseurs à son égard.

Plus forte baisse du SBF 120, Soitec a flanché de 30,09% à 24,12 euros en raison de perspectives inférieures aux attentes. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires est attendu en hausse organique séquentielle de 5% à 9% (mid-to-high single-digit) alors que les analystes anticipaient en moyenne une croissance de 25,3%. "Pour le reste de l'exercice, les conditions de marché restent difficiles, particulièrement en Communications mobiles où les clients continuent d'ajuster leurs stocks de RF-SOI," a prévenu le spécialiste des matériaux semi-conducteurs.

Les chiffres macroéconomiques

Les prix à la production en Allemagne ont progressé de 0,1% en octobre sur une base mensuelle contre stable attendu et après un recul de 0,1% en septembre. Sur un an, ils reculent de 1,80% après un consensus de -1,90% et après une baisse de 1,7% le mois précédent.

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi pour septembre, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour novembre et les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage seront publiés à 14h30.

En zone euro, l'indice mesurant la confiance des consommateurs est ressorti à -14,2 en novembre, contre -14 attendu. Il était ressorti à -14,2 en octobre.

La semaine dernière, le nombre préliminaire de nouvelles demandes d'allocations chômage corrigé des variations saisonnières s'est établi à 220 000, soit une baisse de 8 000 par rapport au niveau de la semaine précédente.

Selon le rapport mensuel sur l'emploi américain, au mois de septembre, l'économie des Etats-Unis a créé 119 000 postes, soit bien plus que les 53 000 attendus. Au mois d'août, 4 000 emplois ont été détruits contre 22000 créations annoncées initialement. En parallèle, le salaire horaire moyen n'a progressé que de 0,2%, soit un net ralentissement par rapport à la hausse de 0,4% observée en août, et les analystes tablaient sur une progression de 0,3%. Enfin, le taux de chômage a augmenté de 0,1 point, à 4,4%, alors qu'il était attendu stable à 4,3%.

Au mois de novembre, l'indice de la Fed de Philadelphie, qui mesure le niveau de l'activité dans le secteur manufacturier, s'est nettement amélioré, mais pas autant qu'espéré. Il est ainsi passé de -12,8 à -1,7 points, là où les analystes tablaient sur un retour à un niveau positif à 1 point.

Vers 17h45, l'euro cède 0,03% à 1,1535 dollar.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

