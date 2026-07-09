L'Europe devrait rebondir après son repli de la veille, la tension persiste au Moyen-Orient

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur un rebond jeudi à l'ouverture après avoir terminé ‌le veille à un creux d'une semaine avec le regain des tensions au Moyen-Orient et la flambée des cours du pétrole qui en a résulté.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait ​gagner 0,94% à l'ouverture après avoir fini sur une baisse de plus de 2% mercredi.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,78% pour le Dax à Francfort, de 0,4% pour le FTSE à Londres et de 0,8% pour le Stoxx 600.

Les marchés assistent à une recrudescence des tensions au Moyen-Orient qui risque de réduire à néant les espoirs d'une normalisation durable du trafic maritime dans le détroit ​d'Ormuz et d'aggraver les craintes inflationnistes, alors même qu'elles semblaient s'apaiser quelque peu depuis la signature d'un protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran.

Si les Bourses européennes devraient rebondir jeudi, elles resteront sous pression, l'armée américaine ayant continué à frapper des cibles en Iran ​dans la nuit de mercredi à jeudi pour la deuxième journée consécutive, ce qui a ensuite provoqué ⁠des représailles de la part de Téhéran avec des attaques au Koweït et à Bahreïn.

Washington avait déjà mené mardi soir des frappes en Iran, présentées comme une réponse à l'attaque ‌imputée à Téhéran de pétroliers dans le détroit d'Ormuz, et le président américain, Donald Trump, était même allé jusqu'à affirmer le lendemain que l'accord provisoire signé entre les deux parties en juin était mort.

Cependant, fidèle à son habitude aux revirements, et après avoir déclaré mercredi qu'il ne souhaitait plus négocier avec l'Iran, Donald Trump ​a dit jeudi que Téhéran avait pris contact et souhaitait "conclure un accord".

La reprise des ‌attaques assombrit les perspectives d'une paix durable dans la région et a eu un effet immédiat sur les cours du pétrole, qui ⁠ont clôturé la séance de mercredi sur un gain d'environ 5%, leur plus haut niveau depuis le 19 juin.

Les cours évoluent peu jeudi, celui du Brent grappillant 0,97% à 78,78 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,99% à 74,25 dollars.

La tension est de retour sur le marché obligataire également, les opérateurs renforçant une nouvelle fois leurs paris sur une hausse des taux en raison ⁠des derniers développements au Moyen-Orient.

Les préoccupations à ‌l'égard d'une inflation élevée ont été au coeur de la réunion de juin de la Réserve fédérale américaine (Fed), montre le compte-rendu publié mercredi, plusieurs responsables ayant ⁠estimé qu'il serait propice de relever immédiatement les taux d'intérêt.

La Banque centrale européenne (BCE) publiera quant à elle ce jeudi le compte-rendu de sa réunion du mois dernier.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de ‌New York a fini en ordre dispersé mercredi, seul le Nasdaq enregistrant une hausse, après les commentaires de Donald Trump sur l'Iran, des commentaires qui ont fait grimper les ⁠prix du pétrole et alimentent les craintes sur l'inflation.

L'indice Dow Jones a cédé 1,09%, le S&P-500, plus large, a perdu 0,28%, et le ⁠Nasdaq Composite a avancé de son côté de ‌0,20%.

Broadcom a pris 4,8% après qu'Apple a annoncé prévoir de dépenser plus de 30 milliards de dollars dans le cadre d'un accord d'approvisionnement conclu avec le fabriquant de semi-conducteurs.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse ​de Tokyo rebondit jeudi après trois séances consécutives de baisse, les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) profitant de ‌la reprise de leurs homologues américains, même si la hausse des prix du pétrole tempère l'optimisme.

Les Bourses de Chine continentale évoluent en ordre dispersé, le rebond des fabricants de puces et des actions liées à l'IA contrastant avec la ​faiblesse des métaux et des biens de consommation.

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale avance de 0,58%, tandis que le SSE Composite de Shanghaï perd 0,17%.

La Bourse de Hong Kong recule de 0,57%.

Les prix à la production ont par ailleurs augmenté en Chine en juin pour un quatrième mois consécutif, atteignant un plus haut depuis le mois de juillet 2022, montrent des données officielles ⁠publiées jeudi, ce qui suggère que les pressions sur les coûts restent élevées.

TAUX / CHANGES

Les rendements obligataires américains évoluent peu jeudi après leurs gains de la veille sur fond de tensions au Moyen-Orient.

Le rendement des Treasuries à dix ans grappille 0,6 point de base à 4,5732%, tandis que celui de l'obligation à deux ans grignote 0,3 point de base à 4,2036%.

Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a pour sa part atteint jeudi son plus haut niveau depuis 30 ans, à 2,900%, sous l'effet des craintes inflationnistes liées au Moyen-Orient et à la santé des finances publiques.

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,06% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,15% à 1,1431 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 JUILLET:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Balance commerciale mai €14,8 mds €14,5 mds

- exportations -0,3% +0,9%

- importations +0,1% +1,2%

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires ​au semaine au 218.000 215.000

chômage 4 juillet

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)