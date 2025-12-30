L'Europe dans le vert avant une dernière séance de l'année écourtée

(AOF) - Pour la dernière séance complète de l’année, la Bourse de Paris a fini dans le vert, enchaînant une deuxième hausse consécutive. Le CAC 40 a terminé la journée de mardi sur un gain de 0,69%, à 8 168,15 points. Le volume d’affaires a été particulièrement faible et la prudence de mise dans l’attente de la publication, à 20h, du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Les autres principaux indices européens ont suivi la même tendance, à l’image de l’EuroStoxx 50 qui a progressé de 0,86%, à 5 801,05 points.

En Europe, GSK (+0,34%, à 1 829,25 pence), a peu bougé après une analyse de Baader Europe qui se pose la question de la pertinence d'un mariage avec AstraZeneca (-0,11%, à 13 733 pence). Cette hypothèse repose notamment sur la nomination, le 29 septembre dernier, d'un nouveau directeur général, Luke Miels, à partir du 1er janvier 2026. Ce dernier est arrivé dans l'entreprise en 2017 et occupe actuellement le poste de directeur commercial. Luke Miels dispose d'une longue expérience dans le secteur biopharmaceutique en étant passé chez… AstraZeneca, Roche et Sanofi-Aventis.

A Paris, Airbus (+1,50% à 198,94 euros) s'apprête à engranger près de 8 milliards de dollars de commandes sur le marché chinois. Selon des documents réglementaires déposés à la Bourse de Shanghai (SSE : Shanghai Stock Exchange) le 29 décembre dernier, les compagnies chinoises privées Spring Airlines et Juneyao Airlines, toutes deux basées à Shanghai, prévoient d'acheter respectivement 30 et 25 monocouloirs de la famille Airbus A320. Ces deux accords distincts sont une preuve de la confiance des opérateurs privés chinois envers le monocouloir vedette d'Airbus qui livrera au total 55 appareils.

Riber (-0,14%, à 3,50 euros), a annoncé hier qu'un client européen avait passé une commande majeure portant sur deux systèmes de production MBE 6000, accompagnés de services associés pour une livraison en 2026. Le client est une société européenne disposant d'installations de production entièrement intégrées verticalement, spécialisée dans le développement et la fabrication d'un large portefeuille de dispositifs photoniques destinés à plusieurs marchés en forte croissance.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 1,3% en octobre en rythme annuel, contre une hausse anticipée de 1,1%. Il avait connu une croissance de 1,4% en septembre.

A 20h, les investisseurs surveilleront les Minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine.

A la clôture, l'euro cèdait légèrement du terrain face au billet vert (-0,06%) et se négociait à 1,1763 dollar.