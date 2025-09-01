L'Europe dans le vert à mi-séance au début d'une semaine chargée

Des traders devant le tableau de l'indice boursier allemand DAX à Francfort

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes sont dans le vert lundi à mi-séance, alors que les investisseurs digèrent la publication des chiffres des indices PMI et continuent d'évaluer les menaces sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed), tandis que des inquiétudes subsistent sur la situation politique en France et la stabilité du gouvernement Bayrou.

Wall Street est fermé aujourd'hui en raison d'un jour férié. À Paris, le CAC 40 gagne 0,08% à 7.710,33 points vers 11h13 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,41% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,09%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,25%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,16% et le Stoxx 600 monte de 0,14%.

La première séance de septembre marque le début d'un mois historiquement caractérisé par de fortes fluctuations sur les marchés, la période étant propice à la réévaluation des portefeuilles et s'annonçant risquée pour les investisseurs.

Sur le plan des données économiques, l'activité du secteur manufacturier de la zone euro a progressé en août pour la première fois depuis la mi-2022, portée par une hausse de la demande intérieure et de la production, selon une enquête menée auprès des chefs d'entreprise publiée lundi.

Concernant la politique française, le vote de confiance demandé par le Premier ministre François Bayrou le 8 septembre pourrait aboutir à la chute du gouvernement et nourrir l'instabilité politique qui pèse sur les perspectives de croissance.

Les États-Unis devraient être au centre de l'attention pendant le reste de la semaine, avec la publication d'une série de données, notamment des enquêtes sur l'industrie manufacturière et les services, ainsi que les chiffres de l'emploi, dont le point culminant sera le rapport sur les salaires du mois d'août vendredi.

"Même si les données sur l'inflation et la croissance ne justifient pas à elles seules une baisse des taux, à ce stade, il faudrait probablement une surprise très positive sur le front de l'emploi pour empêcher la Fed de poursuivre dans cette voie, compte tenu de ses inquiétudes concernant le ralentissement marqué de la croissance de l'emploi ces derniers temps", estime Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez JPMorgan.

Selon Samy Chaar, économiste en chef chez Lombard Odier, "le marché de l'emploi est le facteur numéro un qui détermine la politique monétaire de la Réserve fédérale. La Fed et les commentateurs financiers affirment que le ralentissement du marché de l'emploi conduira à une baisse des taux en septembre, mais la situation n'est pas aussi claire". "C'est donc une semaine décisive", selon lui.

Sur le front commercial, une cour d'appel américaine a jugé vendredi que la plupart des droits de douane imposés par le président Donald Trump étaient illégaux, décision qui devrait faire l'objet d'un recours auprès de la Cour suprême.

Les investisseurs seront également attentifs aux attaques du locataire de la Maison blanche contre l'indépendance de la Fed, la gouverneure de la Fed Lisa Cook s'apprêtant à présenter mardi de nouveaux arguments contre son licenciement.

VALEURS EN EUROPE

Novo Nordisk est en hausse d'environ 3% après avoir annoncé que son médicament amaigrissant Wegovy réduisait les risques cardiaques de 57% par rapport aux traitements concurrents d'Eli Lilly.

TAUX

Les rendements allemands évoluent peu.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 1,0 point de base à 2,7333%. Le deux ans perd 0,1 point de base à 1,9437%.

CHANGES

Le dollar a atteint lundi son plus bas niveau en cinq semaines, les investisseurs attendant avec impatience la publication cette semaine d'une série de données sur le marché du travail américain qui pourraient influencer les anticipations concernant la politique d'assouplissement monétaire de la Fed.

Le dollar perd 0,14% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,32% à 1,1721 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse, les inquiétudes liées à la hausse de la production et à l'impact des droits de douane américains sur la demande ayant contrebalancé les perturbations de l'approvisionnement résultant de l'intensification des frappes aériennes entre la Russie et l'Ukraine et de la pression exercée par la faiblesse du dollar.

Le Brent avance de 0,87% à 68,07 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1% à 64,65 dollars.

PLUS AUCUN PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 1ER SEPTEMBRE

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)