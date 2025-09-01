Ukraine: La France accueillera jeudi une réunion de la "coalition des volontaires"

Le Premier ministre britannique et les présidents français et ukrainien à Kyiv

Emmanuel Macron co-présidera jeudi une réunion de la "coalition des volontaires" avec le Premier ministre britannique Keir Starmer et en présence du président ukrainien Volodimir Zelensky, a-t-on appris auprès de l'Elysée.

La réunion, qui rassemblera une trentaine de pays, en grande partie par visioconférence, portera sur les garanties de sécurité qui pourront être apportées à l'Ukraine après un éventuel accord de paix avec la Russie, a fait savoir la présidence française.

"Suite à la réunion qui s'est tenue entre Européens et Américains à Washington le 19 août dernier, les chefs d'Etat et de gouvernement discuteront des travaux sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine conduits ces dernières semaines et feront un point sur les conséquences à tirer de l'attitude de la Russie qui s'obstine à refuser la paix", indique l'Elysée dans un communiqué.

La "coalition des volontaires" mise en place par la France et le Royaume-Uni en février discute depuis des mois des moyens de dissuader la Russie d'attaquer à nouveau l'Ukraine une fois qu'une trêve aura été conclue.

Les Européens entendent également rappeler à Donald Trump qu'aucun progrès n'a été enregistré depuis sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine le 15 août, contrairement à ce qu'avait laissé entendre le président américain.

L'Elysée n'a pas précisé si les États-Unis participeraient à la réunion de jeudi, pour laquelle Volodimir Zelensky se déplacera en revanche à Paris.

La coalition est composée en grande partie de pays de l'Union européenne, mais aussi de la Turquie, du Canada et de l'Australie.

Vendredi, Emmanuel Macron a déclaré que les contributions de la coalition se concentreraient sur le renforcement de l'armée ukrainienne - sa formation, son financement et son équipement -, ainsi qu'à la création éventuelle d'une "force de réassurance" qui pourrait être déployée sur le sol ukrainien par des pays disposés à déployer des troupes et des moyens terrestres, maritimes ou aériens.

(Elizabeth Pineau et John Irish, rédigé par Zhifan Liu et Tangi Salaün, édité par Benjamin Mallet et Kate Entringer)