De nouveaux sommets historiques pour les actions américaines

Hebdo des marchés Amundi

Résilience de l'activité économique aux États-Unis, léger recul de la confiance des entreprises et des consommateurs de la zone euro, imposition de droits de douane secondaires à l'Inde par les Etats-Unis… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Le S&P 500, principal indice boursier américain, a récemment atteint des sommets historiques, porté par le secteur technologique et l'optimisme suscité par l'essor de l'intelligence artificielle. Les résultats des entreprises, meilleurs que prévu, et les anticipations de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont également soutenu le moral des investisseurs.

Toutefois, cette hausse continue au cours de l'été est source d'inquiétude concernant l'augmentation des risques de concentration aux États-Unis, où les performances sont tirées par une poignée d'actions/de secteurs. De plus, l'impact que les nouveaux droits de douane à l'importation pourraient avoir sur les résultats des entreprises reste incertain. Ceux-ci agissent essentiellement comme une taxe sur le revenu disponible des consommateurs. Etant donné que les consommateurs américains sont un pilier essentiel de la croissance économique du pays, nous pensons que toute faiblesse dans ce domaine pourrait affecter l'économie.

Compte tenu de ces incertitudes, les investisseurs devraient rester très sensibles aux données macroéconomiques et aux mesures prises par la Fed.

