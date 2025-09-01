Syconvictions du mois de septembre 2025

sycomore

Malgré un calme apparent sur les marchés au mois d'août, on note une certaine disparité en termes de performances et les publications jugées décevantes ont été fortement sanctionnées. Le retour du risque France à la suite de la proposition d'un vote de confiance au gouvernement le 8 septembre est au cœur de l'actualité économique et financière. Plus généralement, le risque politique augmente en zone euro.

Après l'acceptation des exigences de Donald Trump par les dirigeants européens, la visibilité sur les entreprises du Vieux Continent a légèrement augmenté. Néanmoins, les droits de douane de 15% constituent un frein à la croissance, déjà relativement timorée dans la zone.

En ce sens, nous tempérons notre conviction positive sur les actions européennes, redevenant plus neutre relativement aux actions américaines qui profitent de moindres barrières douanières, d'une plus forte croissance et d'une banque centrale qui devrait être en soutien au cours du dernier trimestre.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.