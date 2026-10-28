L'Europe dans le rouge, suspendue à la Fed

Les marchés actions européens cèdent du terrain à mi-séance ce mercredi. La séance est une nouvelle fois très dense, rythmée par une kyrielle de résultats d'entreprises. Surtout, les investisseurs attendent avec impatience la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, prévue ce soir à 19 h. Après deux séances consécutives dans le vert, le CAC 40 cède 0,17% à 7 874,10 points. De leur côté, Londres, Francfort et Amsterdam reculent respectivement 0,27%, 0,02% et 0,56%.

Les banques centrales au coeur des attentions, la Fed en première ligne

Les projecteurs seront braqués en début de soirée sur la Fed. La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux directeurs inchangés cette semaine après les avoir relevés en septembre. Les marchés surveilleront avant tout les signaux sur la trajectoire monétaire américaine tandis que le discours de Kevin Warsh permettra d'en savoir davantage sur ses intentions.

Lucas Meric, stratégiste cross asset chez Indosuez Wealth Management, souligne que "depuis la hausse des taux opérée lors de la réunion de septembre, les membres du FOMC ont souligné la nécessité probable de poursuivre le resserrement de la politique monétaire, sans pour autant indiquer qu'une série de hausses consécutives serait nécessaire. Cette communication laisse penser que la Fed devrait garder le taux de référence inchangé en octobre mais le relever en décembre, voire éventuellement en mars, en fonction des prochaines données d'inflation".

De son côté, Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, précise que "la principale question porte sur le nombre de hausses de taux qui suivront. Nous en anticipons deux supplémentaires au cours des six prochains mois, suivies d'une longue pause. Des baisses de taux pourraient intervenir fin 2027 ou début 2028".

La décision de la Fed mercredi soir sera suivie de celle de la BCE jeudi à 14h15 et enfin de celle de la Banque du Japon vendredi.

Concernant l'institution de Francfort, Martin Wolburg, économiste senior chez Generali Investments anticipe le maintien de son taux directeur à 2,5% : "L'inflation reste globalement conforme aux dernières projections de la BCE, et aucun signe d'effets de second tour n'est encore observé ; il n'y a donc aucune raison de procéder à un ajustement ce mois-ci. Les récentes déclarations des membres du Conseil des gouverneurs ont conservé une orientation restrictive, sans pour autant indiquer une quelconque précipitation. Les marchés seront attentifs aux propos de la présidente Lagarde concernant le resserrement des conditions de financement et le récent élargissement de l'écart entre l'OAT et le Bund".

Le Moyen-Orient toujours sous haute tension

En parallèle des enjeux monétaires, les salles de marché gardent les yeux rivés sur les tensions au Moyen-Orient, où les combats ne faiblissent pas. Le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran dure maintenant huit mois.

Les Houthis du Yémen ont affirmé hier avoir ciblé le ministère de la Défense saoudien à Riyad, où les autorités ont dit avoir intercepté deux missiles tirés par la rébellion pro-iranienne.

Par ailleurs, un pétrolier a pris feu après avoir heurté des mines dans le détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique pour le transport des hydrocarbures au coeur du conflit entre Téhéran et Washington, a rapporté hier l'agence officielle Irna,citant un communiqué de l'armée iranienne.

Dans ce climat géopolitique toujours délétère, les cours du pétrole sont orientés à la hausse. Après midi, le prix du Brent gagne 1,54% à 111,10 dollars. Le WTI américain progresse de 1,63% à 101,53 USD.

Worldline et Stellantis grimpent

Hormis ces tensions géopolitiques incessantes, l'attention des marchés se porte aussi sur la salve de résultats trimestriels.

Worldline ( 10,77%) signe la plus forte hausse du SBF 120, à la faveur de la poursuite de son redressement opérationnel, notamment porté par l'activité Services aux commerçants et la bonne exécution de son plan de transformation North Star 2030. Le fournisseur de solutions de paiement a publié un chiffre d'affaires de 946 MEUR au 3e trimestre 2026, en hausse organique de 2,5%. Worldline confirme ses objectifs pour 2026 : un chiffre d'affaires stable à légèrement positif, un excédent brut d'exploitation (EBE) ajusté entre 630 et 650 MEUR et un flux de trésorerie disponible négatif entre 40 et 60 MEUR.

De son côté, Stellantis ( 5,71%) prend la tête du CAC 40 après avoir dévoilé une amélioration globale de ses indicateurs financiers au 3e trimestre, portée par le déploiement de son plan stratégique et la montée en puissance de son programme de création de valeur. Le constructeur automobile multi-marques a enregistré sur cette période un chiffre d'affaires net de 37,6 MdsEUR, en légère progression de 1% sur un an. Côté rentabilité, la perte nette a chuté de 90% pour s'établir à 0,5 MdEUR. Le directeur général Antonio Filosa a confirmé les perspectives financières pour 2026 ainsi que la prévision d'un free cash flow industriel positif en 2027. L'entreprise table d'ici la fin de l'exercice sur la réalisation d'au moins 40 % de son objectif de 6 MdsEUR d'économies annuelles.

Au sein de ce même indice phare parisien, Danone ( 1,72%) progresse à la faveur d'un solide 3e trimestre. Sur cette période, les ventes atteignent 7,233 MdsEUR, en croissance de 5,2% en données publiées et de 4% en données comparables. Le géant agroalimentaire confirme ses objectifs pour 2026, conformes à ses ambitions à moyen terme : croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre 3% et 5%, progression du résultat opérationnel courant supérieure à celle des ventes.

En revanche, BNP Paribas (-0,64%) recule malgré d'excellents résultats au 3e trimestre. La banque a généré un résultat net part du groupe en croissance de 13,5%, à 3 456 MEUR. Le résultat d'exploitation est en progression de 17,7%, à 4 756 MEUR, grâce à la fois à la croissance de ses revenus et à une amélioration de son coefficient d'exploitation. Le géant bancaire confirme ses objectifs à l'horizon 2026 et 2028 : un ROTE attendu à 12% en 2026 et supérieur à 13% en 2028, un coefficient d'exploitation d'environ 60% en 2026, puis inférieur à 56% en 2028, et une croissance du résultat net part du groupe attendue à plus de 10% par an sur la période 2025-2028.

Ailleurs en Europe, Heineken ( 1,8%) figure parmi les plus fortes hausses de l'AEX 25 à la Bourse d'Amsterdam. Le groupe brassicole néerlandais a publié des chiffres d'activité meilleurs que prévu au 3e trimestre, profitant de gains de parts de marché et d'une progression de ses ventes dans toutes ses régions géographiques, Asie en tête. Il affiche une croissance organique de 4,6% de son chiffre d'affaires à 8,09 MdsEUR, dépassant le consensus : 3,5%. Il a réitéré ses prévisions pour l'ensemble de l'année, visant toujours une croissance organique de 2% à 6% de son résultat opérationnel en 2026.

A l'inverse, Symrise (-10,06%) essuie la plus lourde baisse du Dax, à la Bourse de Francfort. Il accuse même l'un des plus forts replis du Stoxx Europe 600. Le producteur de parfums, arômes et ingrédients fonctionnels est sanctionné pour ses perspectives prudentes. Pourtant, elle a dévoilé une croissance organique de ses ventes de 5,3% au 3e trimestre, dépassant les attentes du marché. Les analystes relèvent que le groupe anticipe un ralentissement de la dynamique commerciale au 4e trimestre.

Toujours sur le Dax, Deutsche Bank ( 3,48%) progresse après sa bonne performance au 3e trimestre. La banque allemande a dégagé un bénéfice net de 1,85 MdEUR en hausse de 2 %. Ses recettes ont progressé de 4%, à 8,34 MdsEUR. Elle relève sa prévision de revenus à plus de 33 MdsEUR en 2026 (contre environ 33 MdsEUR auparavant). Les analystes saluent la maîtrise des coûts et la vigueur des autres métiers, qui compensent le recul de la banque d'investissement.

UBS (-1,2%) affiche l'un des plus forts replis du SMI, à la Bourse de Zurich après avoir fait état de résultats au 3e trimestre inférieurs aux attentes, pénalisés par la gestion de fortune, sa principale division en termes de revenus. S'agissant de ses perspectives, la banque suisse s'attend pour le 4e trimestre à un ralentissement saisonnier habituel des volumes de transactions sur l'ensemble de ses activités.

Sur le marché des changes, l'euro est quasiment stable (-0,06%) face au dollar. Il s'échange à 1,128 USD.