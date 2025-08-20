L'Europe dans le rouge, prudence avant Jackson Hole

La Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes évoluent en baisse mercredi en début de séance dans le sillage de Wall Street et alors que l'attention se porte sur la politique monétaire américaine à la veille du symposium de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson Hole.

À Paris, le CAC 40 perd 0,36% à 7.950,84 points vers 07h35 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,11% et à Francfort, le Dax recule de 0,68%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,38%, le FTSEurofirst 300 de 0,24% et le Stoxx 600 de 0,2%.

Le compartiment européen de la technologie abandonne 0,46% dans le sillage du repli des grandes valeurs du secteur la veille à Wall Street, sur fond de craintes entourant l'intervention du gouvernement dans l'industrie.

Les valeurs européennes de la défense sont encore sous pression avec les espoirs d'une fin prochaine du conflit en Ukraine. Rheinmetall perd 0,77%, Thales abandonne 0,61%.

Le spécialiste suisse des installations sanitaires Geberit recule de 2,5% après l'annonce de résultats trimestriels sous les attentes dans un contexte difficile pour l'industrie de la construction en Europe.

Dans la foulée, d'autres équipementiers du secteur reculent, comme Saint-Gobain (-1,2%), Schneider Electric (-1,3%) ou encore Legrand (-1,1%) à Paris.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)