L'Europe dans le rouge, le spectre de l'inflation pèse sur le moral

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge vendredi en début de séance, pénalisées par l'envolée des rendements obligataires sur fond de craintes inflationnistes liées à la guerre au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,79% à 8.018,69 points vers 07h08 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,88% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,68%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 1,07%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 cède 0,79% et le Stoxx 600 .STOXX de abandonne 0,76%.

Les signes de plus en plus évidents des répercussions économiques de la guerre en Iran incitent les investisseurs à anticiper une hausse des taux d'intérêt plus rapide que prévu par les banques centrales, ce qui entraîne vendredi une nette augmentation des rendements des obligations souveraines des principales économies mondiales.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans

US10YT=RR grimpe de 7,7 points de base à 4,5358%, à son plus haut niveau depuis environ un an, après la publication cette semaine d'une série de données inquiétantes sur l'évolution des prix, ce qui fait craindre aux investisseurs que la Réserve fédérale (Fed) ne relève ses taux d'intérêt cette année.

Les obligations allemandes, italiennes et françaises sont également sous pression en début de séance en Europe, ce qui se traduit également par une forte hausse de leurs rendements respectifs et pèse sur les actions.

Le président américain Donald Trump, qui a achevé ce vendredi une visite de deux jours en Chine, a par ailleurs déclaré jeudi soir perdre patience avec l'Iran, les négociations visant à mettre fin à leur conflit restant dans l'impasse.

La nouvelle hausse des prix du pétrole, en passe de connaître un gain hebdomadaire d'environ 6%, aggrave encore davantage les inquiétudes.

Le secteur technologique .SX8P du Stoxx recule vendredi de 1,84% après une très bonne séance la veille dans un contexte d'optimisme autour de l'IA. Les fabricants néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs, ASML ASML.AS , ASM International ASMI.AS et BESI BESI.AS sont tous dans le rouge dans les premiers échanges, cédant ainsi les gains enregistrés jeudi.

La situation géopolitique pénalise les banques .SX7P qui abandonnent 1,44%, tout comme les valeurs liées au voyage

.SXTP , qui perdent 1,04%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)