L'Europe dans le rouge à mi-séance avec la menace de nouveaux droits de douane américains

Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets dans la City de Londres

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes reculent lundi à mi-séance, alors que Donald Trump menace d'imposer de nouveaux droits de douane en Europe sur fond de tensions autour du Groenland, faisant grimper l'or et d'autres actifs refuge et pesant sur les marchés d'actions.

Ce lundi, la Bourse de New York reste fermée ‍pour cause de "Martin Luther King, Jr. Day" mais la semaine sera importante pour les marchés avec notamment le Forum économique mondial de Davos, la bataille en cours pour le contrôle de la Réserve fédérale américaine (Fed) et la décision de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ).

À Paris, le CAC 40 perd 1,57% à 8.129,25 points vers 11h10 GMT. A Francfort, le Dax recule de 1,41% et ‌à Londres, le FTSE 100 cède 0,62%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,72%, le FTSEurofirst 300 abandonne 1,35% et le Stoxx 600 recule de 1,35% aussi.

Donald Trump a affirmé qu'il imposerait des droits supplémentaires de 10% à partir du 1er février sur les marchandises importées du Danemark, de Norvège, de Suède, de France, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Finlande ​et de Grande-Bretagne, qui passeraient à 25% le 1er juin si aucun accord n'était conclu sur le Groenland.

Ces huit pays européens ont publié dimanche un communiqué commun pour manifester ⁠leur solidarité avec le Groenland et dénoncer les nouvelles menaces du président américain.

"Il y a manifestement une réaction (sur les marchés financiers) aux nouvelles menaces douanières", estime George Lagarias, économiste en chef chez Forvis Mazars.

"Il est très probable que la Maison blanche recoure systématiquement à la menace des droits de douane, même lorsque ⁠des accords ont déjà été conclus", selon lui.

L'or et l'argent ont tous ‍deux atteint des sommets historiques, tandis que le pétrole est resté stable en raison des inquiétudes concernant les conséquences qu'une éventuelle guerre ⁠commerciale entre les Etats-Unis et l'Europe pourrait avoir sur la croissance et la demande mondiales.

Les menaces sur les droits de douane devraient également rendre les prochains jours tendus à Davos, où les dirigeants du monde entier se réunissent en Suisse à l'occasion du Forum économique mondial, y compris une importante délégation américaine menée par Donald Trump.

Selon Kallum Pickering, économiste en chef chez Peel Hunt, la réaction ​des marchés était conforme à un mouvement d'aversion au risque, axé sur les risques potentiels pour les États-Unis. "La réaction initiale des marchés financiers est modérée, mais révélatrice", précise-t-il.

Par ailleurs, l'inflation dans la zone euro a augmenté de 1,9% en décembre sur un an, soit moins que prévu initialement et en-deçà de l'objectif visé par la Banque centrale européenne (BCE), selon les données définitives d'Eurostat publiées lundi.

Six ⁠candidats briguent aussi ce lundi le poste de vice-président de BCE pour remplacer l'Espagnol Luis de Guindos, dont le mandat expirera fin mai. Le candidat retenu par les ​ministres des Finances de la zone euro devra obtenir le soutien d'au moins 16 des 21 pays membres, représentant au moins 65% ​de la population du bloc.

VALEURS EN EUROPE

Les secteurs ​sensibles aux droits de douane et à la géopolitique comme la consommation (-1,77%), la banque (-1,76%) et le luxe (-3,06%) reculent, tandis que dans la défense, Dassault Aviation prend 3,22%, Thales 2,33% et Saab 5,16%, sur ​fond de tensions autour du Groenland.

LVMH abandonne 3,96%, Morgan Stanley ayant abaissé sa recommandation sur le groupe ⁠de luxe de "surpondérer" à "pondération en ligne", jugeant le potentiel de l'action limité.

BMW et Renault reculent respectivement de 4,17% et 2,86%, Berenberg ayant abaissé sa recommandation sur les deux constructeurs automobiles d'"acheter" à "conserver", évoquant un risque "palpable" lié à la concurrence chinoise.

ASM International perd 0,81%, tandis que le secteur technologique cède 2,60%, après les données préliminaires communiquées par le groupe néerlandais sur ses réservations.

TAUX

Le marché des bons du Trésor américain au comptant est fermé ce lundi.

Le rendement du Bund allemand à dix ans perd 0,7 point de base à 2,8312%. Le deux ans abandonne 3,4 points de base à 2,0851%.

CHANGES

Le dollar chute, les investisseurs, ‌inquiets des dernières menaces douanières du président américain Donald Trump à l'encontre de l'Europe au sujet du Groenland, se sont rués vers le yen et le franc suisse, considérés comme des valeurs refuges, dans un mouvement général d'aversion au risque sur les marchés.

Le dollar perd 0,22% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,22% à 1,1623 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole chutent, effaçant les gains enregistrés lors de la séance précédente, alors que les troubles civils en Iran s'apaisaient, réduisant ainsi le risque d'une attaque américaine susceptible de perturber l'approvisionnement provenant de ce grand producteur du Moyen-Orient.

Le Brent abandonne 0,75% à 63,65 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,57% à 59,10 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 19 JANVIER

(Certaines données peuvent accuser ‌un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)