 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Poussés par le bitcoin et l’ether, les ETN crypto dans le vert avec plus de 2,1 milliards de dollars de collecte
information fournie par CoinShares 19/01/2026 à 16:50

CoinShares

CoinShares

Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 2,17 milliards de dollars d'entrées nettes la semaine dernière, leur niveau hebdomadaire le plus élevé depuis octobre 2025, selon le département Recherche de CoinShares.

Si les flux ont été particulièrement soutenus en début de semaine, le sentiment des investisseurs s'est nettement détérioré vendredi, dans un contexte de tensions géopolitiques, de menaces tarifaires renouvelées et d'incertitudes liées à la politique économique.

Même les actions de minage bitcoin séduisent

Le Bitcoin a largement dominé les flux par classe d'actifs, mais la dynamique est restée solide sur ethereum , solana ainsi que sur un large éventail d'altcoins (cryptos alternatives au bitcoin). Les actions liées à la blockchain, par exemple les mineurs Bitcoin, ont également connu une semaine très positive, attirant 72,6 millions de dollars de collecte, illustrant l'intérêt persistant des investisseurs pour l'ensemble de l'écosystème des actifs numériques.

Dans le détail, les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 2,17 Md$ d'entrées, soit le plus fort total hebdomadaire depuis le 10 octobre 2025, juste avant le krach de marché. Les flux ont été plus marqués en début de semaine, avant un retournement du sentiment vendredi, avec 378 M$ de sorties, à la suite d'une escalade diplomatique autour du Groenland et de nouvelles menaces de droits de douane supplémentaires. Le climat a également été affecté par des spéculations indiquant que Kevin Hassett, candidat pressenti à la présidence de la Réserve fédérale américaine et réputé pour ses positions accommodantes, resterait finalement à son poste actuel.

Sur le plan géographique, le sentiment positif a été largement partagé. Les États-Unis arrivent en tête avec 2,05 Md$ d'entrées, suivis par l'Allemagne (63,9 M$), la Suisse (41,6 M$), le Canada (12,3 M$) et les Pays-Bas (6,0 M$).

Le Bitcoin a concentré l'essentiel des flux avec 1,55 milliard de dollars d'entrées. Malgré les propositions issues du CLARITY Act au Sénat américain, susceptibles de limiter la possibilité pour les stablecoins d'offrir des rendements, Ethereum et Solana ont tout de même enregistré des entrées respectives de 496 M$ et 45,5 M$. De nombreux altcoins ont également bénéficié d'entrées, notamment XRP (69,5 M$), Sui (5,7 M$), LIDO (3,7 M$) et Hedera (2,6 M$).

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.

Valeurs associées

BTC/USD
93 149,9170 USD CryptoCompare -2,42%
ETH/USD
3 217,0615 USD CryptoCompare -3,95%
SOL/USD
134,0274 USD CryptoCompare -6,15%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / STEFANO RELLANDINI )
    LVMH cède ses activités de ventes aux voyageurs (DFS) en Chine
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.01.2026 17:44 

    LVMH a annoncé lundi la vente de ses activités Duty Free Shops (DFS) en Chine à CTG Duty-Free, un important opérateur du "travel retail" (vente dans les lieux de transport) dont le siège est à Pékin. "Dans le cadre de cette transaction, CTG Duty-Free acquerra les ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 19.01.2026 17:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : Risque de correction sous les résistances
    SCHLUMBERGER : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 19.01.2026 17:06 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Zurich Insurance fait une proposition en vue du rachat du britannique Beazley
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.01.2026 16:53 

    L'assureur suisse Zurich Insurance a rendu publique une proposition améliorée au conseil d'administration de l'assureur britannique Beazley en vue d'une "possible offre" de rachat, sur une valorisation approchant 7,67 milliards de livres britanniques (8,84 milliards ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank