Poussés par le bitcoin et l’ether, les ETN crypto dans le vert avec plus de 2,1 milliards de dollars de collecte

CoinShares

Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 2,17 milliards de dollars d'entrées nettes la semaine dernière, leur niveau hebdomadaire le plus élevé depuis octobre 2025, selon le département Recherche de CoinShares.

Si les flux ont été particulièrement soutenus en début de semaine, le sentiment des investisseurs s'est nettement détérioré vendredi, dans un contexte de tensions géopolitiques, de menaces tarifaires renouvelées et d'incertitudes liées à la politique économique.

Même les actions de minage bitcoin séduisent

Le Bitcoin a largement dominé les flux par classe d'actifs, mais la dynamique est restée solide sur ethereum , solana ainsi que sur un large éventail d'altcoins (cryptos alternatives au bitcoin). Les actions liées à la blockchain, par exemple les mineurs Bitcoin, ont également connu une semaine très positive, attirant 72,6 millions de dollars de collecte, illustrant l'intérêt persistant des investisseurs pour l'ensemble de l'écosystème des actifs numériques.

Dans le détail, les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 2,17 Md$ d'entrées, soit le plus fort total hebdomadaire depuis le 10 octobre 2025, juste avant le krach de marché. Les flux ont été plus marqués en début de semaine, avant un retournement du sentiment vendredi, avec 378 M$ de sorties, à la suite d'une escalade diplomatique autour du Groenland et de nouvelles menaces de droits de douane supplémentaires. Le climat a également été affecté par des spéculations indiquant que Kevin Hassett, candidat pressenti à la présidence de la Réserve fédérale américaine et réputé pour ses positions accommodantes, resterait finalement à son poste actuel.

Sur le plan géographique, le sentiment positif a été largement partagé. Les États-Unis arrivent en tête avec 2,05 Md$ d'entrées, suivis par l'Allemagne (63,9 M$), la Suisse (41,6 M$), le Canada (12,3 M$) et les Pays-Bas (6,0 M$).

Le Bitcoin a concentré l'essentiel des flux avec 1,55 milliard de dollars d'entrées. Malgré les propositions issues du CLARITY Act au Sénat américain, susceptibles de limiter la possibilité pour les stablecoins d'offrir des rendements, Ethereum et Solana ont tout de même enregistré des entrées respectives de 496 M$ et 45,5 M$. De nombreux altcoins ont également bénéficié d'entrées, notamment XRP (69,5 M$), Sui (5,7 M$), LIDO (3,7 M$) et Hedera (2,6 M$).

