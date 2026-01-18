 Aller au contenu principal
La Réunion: le volcan du Piton de la Fournaise entre en éruption
information fournie par AFP 18/01/2026 à 18:22

Eruption du Piton de la Fournaise à La Réunion, le 3 juillet 2023 ( AFP / Richard BOUHET )

Le Piton de la Fournaise, le volcan de La Réunion, est entré en éruption dimanche à 19h42 (16h42 à Paris), sans menace particulière pour la sécurité, a indiqué l’Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise (OVPF).

Selon l’OVPF, "la ou les fissure(s) éruptives se sont ouvertes sur le flanc nord du volcan". L’éruption est localisée dans une zone totalement inhabitée, sans menace particulière pour la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement.

Le Piton de la Fournaise donnait des signes de réveil depuis quelques semaines. Une sismicité parfois importante était enregistrée par les appareils de l’observatoire volcanologique.

Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, une forte crise sismique avait conduit la préfecture à déclencher la phase d’alerte niveau 1 du plan ORSEC, prévenant qu'une éruption est "probable à très brève échéance".

La sismicité s’était calmée quelques heures plus tard et l’alerte avait été levée.

Ce dimanche une nouvelle crise sismique importante a débuté à 16h34. La préfecture a de nouveau déclenché la phase d’alerte niveau 1 du plan ORSEC.

L’éruption a débuté environ trois heures plus tard.

Situé dans le sud-est de La Réunion, le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il est entré en éruption à une vingtaine de reprises au cours des dix dernières années.

La dernière éruption a eu lieu entre les 2 juillet et 10 août 2023.

Les éruptions du volcan de La Réunion sont qualifiées d’effusives ou de type hawaïen. La lave s’écoule en majeure partie sur la surface du volcan, à la différence des éruptions explosives qui crachent des nuages de cendres haut dans le ciel.

Le spectacle de la lave dévalant les flancs du massif volcanique attire toujours des milliers de spectateurs, réunionnais et touristes.

