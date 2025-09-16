L'Europe dans le rouge à l'approche de la décision de la Fed

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge mardi en matinée, la tendance étant prudente à la veille de la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed).

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,39% à 7.866,28 points vers 07h15 GMT, pénalisé essentiellement par L'Oréal. À Londres, le FTSE 100 .FTSE recule de 0,10% et à Francfort, le Dax .GDAXI abandonne 0,17%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E cède 0,19% et FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,20%. Le Stoxx 600 .STOXX fléchit de 0,20% mais le compartiment technologique limite la baisse.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,06% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,14% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance déjà record, portée notamment par Alphabet GOOGL.O qui a dépassé pour la première fois la barre des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

La Fed, qui entame ce mardi une réunion de deux jours, concentre toute l'attention, même si aucune surprise n'est attendue quant à sa décision d'une probable reprise de la baisse des taux directeurs aux Etats-Unis après une pause de neuf mois.

La véritable inconnue porte sur les projections de la banque centrale américaine et les doutes sur son indépendance. Le Sénat américain a confirmé la nomination de Stephen Miran, conseiller économique de Donald Trump, au conseil des gouverneurs de la Fed, mais l'appel de l'administration américaine pour limoger Lisa Cook, une gouverneure de la Fed, a été rejeté.

Outre la Fed, la Banque du Canada (BoC), la Banque d'Angleterre (BoE) et d'autres banques centrales en Europe sont attendues cette semaine, ce qui incite également à la prudence.

Aux valeurs, BNP Paribas BNPP.PA (-0,51%) est légèrement dans le rouge après la confirmation de ses objectifs financiers pour cette année.

Dans le secteur du luxe, l'Oréal OREP.PA , décline de près de 2%, Jefferies étant passé à "sous-performance" sur la valeur.

Dans le secteur de la défense, Safran SAF.PA est délaissé, tandis qu'Exail Technologies EXA.PA plonge de 9,24% après ses résultats.

Rubis RUBF.PA recule de 1,91% après avoir dit mardi examiner ses options à la suite de "rumeurs" de rachat.

Vusiongroup VU.PA , anciennement SES-Imagotag, s'envole de 16% à la faveur du relèvement lundi de ses perspectives pour l'exercice 2025.

Ailleurs en Europe, Beiersdorf BEIG.DE cède 1,31% avec le changement de recommandation de Jefferies, qui est passé d'"acheter" à "conserver" sur la valeur.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)