L'Europe continue de saluer les résultats des midterms

Alors que la Banque d'Angleterre doit rendre sa décision de politique monétaire et que la saison des résultats trimestriels continue de battre son plein, les Bourses européennes continuent de bénéficier des résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis.

En toute fin de matinée, l'indice paneuropéen Euro Stoxx 50 avance de 0,5% à 6 298 points, tandis que le CAC 40 parisien s'adjuge 0,7% à 8 235 points, un gain en ligne avec ceux affichés par le DAX de Francfort et le FTSE de Londres.

"Après avoir passé des semaines à s'inquiéter de l'inflation, de la hausse des rendements obligataires et de la géopolitique, les investisseurs retrouvent enfin un peu d'appétit pour le risque dans la foulée des résultats des midterms", constate Andreas Lipkow, responsable de l'analyse des marchés chez CMC Markets.

"Historiquement, lors de 18 des 20 élections de mi-mandat depuis 1946, les marchés actions américains ont enregistré de meilleures performances dans les six mois qui ont suivi le scrutin que dans les six mois qui l'avaient précédé", souligne de son côté David Taieb, directeur des investissements en actifs cotés chez Sienna.

Selon le professionnel, les investisseurs bénéficient d'une meilleure visibilité sur le programme politique une fois les élections de mi-mandat passées, et "le franchissement de cette étape électorale pourrait transformer la politique, qui agissait jusqu'ici comme un frein, en un moteur favorable aux marchés financiers".

"Le prochain catalyseur concerne maintenant le détroit d'Hormuz. Un scénario de désescalade avec un prix du pétrole inférieur à 100 USD le baril serait un catalyseur important pour la hausse des marchés actions mondiaux et les valeurs liées à l'IA", ajoute David Taieb.

La Banque d'Angleterre attendue au tournant

Les investisseurs doivent désormais tourner leur regard vers la Banque d'Angleterre, qui doit rendre sa décision de politique monétaire dans un peu moins d'une heure. "L'institution devrait procéder à sa première hausse de taux depuis 2023, avec un relèvement de 25 points de base, portant son taux directeur à 4%", prévoit Deutsche Bank.

Dans leur analyse préalable, les économistes britanniques de la banque allemande anticipent un vote de six voix contre trois en faveur d'une hausse des taux. Ils estiment que les principaux changements concerneront les nouvelles prévisions économiques de la Banque d'Angleterre.

Selon eux, la banque centrale du Royaume-Uni devrait prévoir un pic d'inflation, mesurée par l'indice des prix à la consommation (CPI), proche de 4,25% au 1er trimestre 2027, tout en relevant sa prévision de croissance économique pour 2026 à 1,4%.

Air France-KLM décolle, tandis que Maersk plonge

Parmi les nombreuses publications de la matinée, les investisseurs saluent celle de l'opérateur de satellites SES ( 15,4%), qui prend la tête du SBF 120 à Paris après avoir dépassé les attentes au 3e trimestre et confirmé ses prévisions annuelles.

Air France-KLM ( 12,2%) décolle lui aussi : le transporteur aérien a enregistré une nette progression de ses résultats au 3e trimestre, soutenue par la hausse des recettes unitaires et la maîtrise des coûts, qui lui ont permis d'améliorer sa rentabilité malgré le renchérissement du carburant.

Toujours à Paris, Legrand ( 5,7%) tient le haut du pavé sur le CAC 40, profitant du relèvement de son objectif de croissance au titre de l'année en cours. ArcelorMittal ( 4%) et Bouygues ( 3,5%) complètent le podium de l'indice après leurs publications respectives.

Sur les autres places européennes, Rheinmetall plonge de 15,6% à Francfort et essuie ainsi le plus lourd recul de l'Euro Stoxx 50. Le groupe allemand de défense est sanctionné après avoir abaissé ses objectifs annuels en raison de reports de projets.

Maersk lâche 7,2% à Copenhague, le transporteur maritime danois prenant l'eau à la suite de l'annonce d'un EBITDA trimestriel inférieur au consensus, pénalisé par des volumes inférieurs aux attentes et par la hausse des coûts unitaires dans la division Ocean.

Parmi les autres publications notables de la matinée, celles de BT Group ( 3,7%) et de Diageo ( 2,7%) sont favorablement accueillies à Londres, de même que celle de Swiss Re ( 1%) à Zurich, à l'inverse de celle de Commerzbank (-1,8%) à Francfort.