L'Europe clôture en hausse en attendant la chute probable du gouvernement Bayrou

Le graphique de l'indice allemand DAX est photographié à la bourse de Francfort

par Bertrand De Meyer

PARIS (Reuters) -Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, portées par les espoirs d'assouplissement monétaire aux Etats-Unis en attendant la chute probable du Premier ministre français François Bayrou qui a engagé la responsabilité de son gouvernement sur la question de la maîtrise des finances publiques.

À Paris, le CAC 40 a progressé de 0,78% à 7.734,84 points, tandis que le Dax allemand s'est hissé de 0,94% et le Footsie britannique s'est renforcé de 0,26%.

L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une hausse de 0,92%, tandis que le FTSEurofirst 300 inscrivait un gain de 0,57% et que le Stoxx 600 prenait 0,28%.

Le Premier ministre français François Bayrou a engagé lundi la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale sur la question de la maîtrise des finances du pays dans un contexte de hausse de la dette.

"Le gouvernement du Premier ministre Bayrou a peu de chances de survivre, ce qui rend probable l'adoption d'un budget allégé", considèrent les experts d'Allianz Trade dans une note publiée en fin de semaine dernière, estimant que l'incertitude politique et le resserrement des conditions financières au cours de l'année écoulée ont réduit la croissance de 0,2 point de pourcentage.

En attendant des précisions sur l'avenir de la situation politique en France, les marchés scrutent la politique monétaire américaine.

Vendredi, le rapport mensuel sur l'emploi a fait état de créations d'emplois non agricoles bien inférieures aux attentes et a mis en évidence l'état morose de l'économie, alimentant les attentes de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les marchés considèrent maintenant qu'il y a 88% de chances que les taux de la Fed soient réduits de 25 points de base en septembre, selon l'outil FedWatch du CME.

Standard Chartered s'attend même à une baisse de 50 points de base en septembre, contre une baisse de 25 points de base prévue initialement.

Surtout, plusieurs analystes prévoient dorénavant trois baisses de taux cette année, contre deux précédemment.

VALEURS

Le secteur bancaire, en hausse de 1,36%, a rebondi après avoir chuté la semaine dernière avec les baisses de taux attendues de la Fed et la situation politique en France. En Allemagne, Commerzbank a pris 3,13%, signant la meilleure performance du Dax.

Crédit Agricole a gagné 1,66% après un accord pour solder un litige fiscal sur une fraude liée aux dividendes.

A Londres, Phoenix Group a perdu 7,6% après ses résultats. Marks & Spencer (+2,89%) a au contraire signé la plus forte hausse avec après que Citi a relevé sa note sur le titre de "neutre" à "acheter".

En France, Edenred a accusé la plus forte baisse du CAC 40 en lâchant 3,32%, l'autorité turque de la concurrence ayant lancé une enquête sur le secteur des chèques-cadeaux.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse de 0,1% pour le Dow Jones, contre un gain de 0,32% pour le Standard & Poor's 500 et 0,75% pour le Nasdaq Composite.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'économie du Japon a progressé au deuxième trimestre de 2,2% sur un an, montrent des données gouvernementales publiées lundi, soit un rythme plus important qu'attendu en lecture préliminaire (+1,0%), dans le sillage d'une révision à la hausse de la consommation.

En Chine, les exportations, en hausse de 4,4% sur un an en août, ont progressé à un rythme moins important qu'attendu, selon des données officielles publiées lundi.

En Allemagne, les exportations ont baissé de 0,6% sur un mois en juillet tandis que la production industrielle a progressé de 1,3% le même mois, selon les données de l'Office fédéral de la statistique.

En zone euro, le moral des investisseurs a chuté en septembre à son plus bas niveau depuis avril, selon une enquête réalisée lundi, l'indice Sentix ressortant à -9,2.

TAUX

Les rendements français et européens ont baissé lundi avant le vote de confiance du gouvernement Bayrou.

Le rendement du dix ans français a reculé de 4,3 pb à 3,4030%, celui du deux est resté stable à 2,0451%.

Le rendement du dix ans allemand a perdu 2,7 pb à 2,6380%, celui du taux à deux ans 0,9 pb à 1,9240%.

Le rendement du Treasury à dix ans lâche 3,9 pb à 4,0474%, tandis que le rendement du titre à deux ans abandonne 2,3 pb à 3,4843%.

CHANGES

Le dollar est encore à la baisse lundi après le rapport sur l'emploi américain publié vendredi qui a fortement pesé sur le billet vert en soutenant les anticipations de baisses de taux de la Fed.

Le dollar perd 0,24% face à un panier de devises de référence, l'euro prend 0,27% à 1,1744 dollar, et la livre sterling 0,28% à 1,3544 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont à la hausse lundi après la forte baisse de la semaine passée, la guerre en Ukraine pesant sur les perspectives d'offre.

Le Brent avance de 1,11% à 66,22 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 1% à 62,49 dollars.

A SUIVRE MARDI 9 SEPTEMBRE:

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Blandine Hénault)