L'Europe boursière toujours portée par un vent d'optimisme lié à la fin annoncée du "shutdown"

(AOF) - En nette hausse hier, les marchés européens sont toujours bien orientés au cours d'une séance particulièrement calme, jour férié oblige. Les investisseurs sont animés par l'espoir d'une levée de la fin du plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis. L'indice Zew allemand, qui mesure le sentiment des investisseurs, a déçu en novembre. Vodafone, qui a relevé ses prévisions de bénéfice et de flux de trésorerie pour l'ensemble de l'année, brille à l'inverse de TP qui a été dégradé par AlphaValue. Le CAC 40 progresse de 0,64% à 8107 points et l'EuroStoxx50 avance de 0,49% à 5692 points.

A Londres, Vodafone s'adjuge 4,10% à 92,56 pence, soit la deuxième meilleure performance ce mardi de l'indice Footsie 100. Au titre de son premier semestre,l'opérateur britannique de télécommunications a vu son EBITDAaL ajusté progresser de 5,9% à 5,7 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires en hausse de 7,3 % à 19,61 milliards d'euros, contre 18,28 milliards un an plus tôt.

A Paris, TP recule de 0,58% à 58,68 euros après avoir subi une dégradation de AlphaValue qui est passé de Acheter à Conserver sur le titre. L'objectif de cours a été fortement réduit à 72,40 euros contre 95,50 euros précédemment. "La dynamique s'est estompée alors que les risques liés à l'IA restent flous. Actuellement, ces derniers n'ont pas d'impact, ce qui nous semble assez préoccupant car cela signifie que les activités du groupe sont déjà sous pression (environnement macroéconomique, concurrence...) avant même l'apparition de nouveaux vents contraires potentiels", détaille le bureau d'études.

Hermès (+2,92% à 2147 euros) caracole en tête de l'indice CAC 40, talonné par LVMH et Kering.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 38,5 en novembre, contre 41 attendu, après 39,3 en octobre.

A la mi-séance, l'euro glane 0,11% à 1,1572 dollar.