L'Europe boursière sur une note optimiste avant l'indice PCE

(AOF) - Les marchés actions européens s'affichent dans le vert en amont de la publication de l'indice PCE aux Etats-Unis en début d'après-midi. Cette donnée clé de la Fed pour surveiller l'inflation intervient à quelques jours désormais de la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine. En Allemagne, les commandes à l'industrie ont progressé plus que prévu en octobre. Côté valeurs, Derichebourg brille de pleins feux après avoir signé une performance annuelle supérieure aux attentes. Le CAC 40 avance de 0,39% à 8154 points et l'EuroStoxx 50 de 0,43% à 5742 points.

En Europe, UCB (+3,50%, à 248,30 euros), signe l'une des meilleures performances du BEL 20, le principal indice de la Bourse belge, et en profite pour se rapprocher de son plus haut historique touché le 6 octobre dernier à 263,20 euros en séance. La société biopharmaceutique a relevé ses prévisions financières pour 2025, pour la deuxième fois cette année, et est logiquement recherchée. UCB table désormais sur un chiffre d'affaires annuel au-delà de 7,6 milliards d'euros, soit une croissance de 24%, contre 7 milliards d'euros auparavant et un consensus à 7,3.

A Paris, Derichebourg domine nettement le classement de l'indice SBF 120, bondissant de 10,28% à 6,975 euros à la faveur d'une performance annuelle supérieure aux attentes. Le spécialiste du recyclage des métaux a publié, au titre de l'exercice 2024-2025 , un bénéfice net de 122 millions d'euros contre 74,8 millions un an plus tôt après avoir intégré une contribution positive de 42,4 millions d'euros d'Elior (dont il détient 48%). Celui-ci avait publié le mois dernier un bénéfice net annuel de 87 millions d'euros.

Le groupe Oeneo (+0,22%, à 9,22 euros) ne trinque pas en Bourse au lendemain de la publication de ses résultats du premier semestre de l'exercice 2025-2026, qu'il considère toujours solides et au-dessus de ses attentes initiales. Son activité a reculé sur ces six premiers mois, conséquence de la baisse de la consommation mondiale et de la faiblesse des vendanges 2025. Le résultat opérationnel courant (ROC) s'élève à 19,6 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante de 14%. Elle est en recul de 1,5 point par rapport au premier semestre 2024-2025.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le déficit commercial de la France s'est établi à 3,918 milliards d'euros à fin octobre, montrent les données publiées vendredi par le bureau des Douanes françaises. À la fin septembre, il s'élevait à 6,347 milliards d'euros (révisé de 6,576 milliards).

La production est quasi stable dans l’industrie manufacturière en octobre, après une hausse marquée au mois précédent (‑0,1 % après +0,9 % en septembre). Elle augmente modérément dans l’ensemble de l’industrie (+0,2 % après +0,7 %).

Au cours du troisième trimestre, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'Union européenne, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au cours du deuxième trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE.

Les commandes à l’industrie en Allemagne ​ont augmenté plus que prévu en octobre. Elles ont progressé de 1,5% par rapport au mois précédent contre un consensus de 0,3%. Elles étaient en hausse de 2% en septembre.

Aux Etats-Unis, le revenu et consommation des ménages en septembre, l'indice des prix PCE en septembre et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en décembre seront publiés à 16h00.

A la mi-séance, l'euro avance de 0,08% à 1,1653 dollar.