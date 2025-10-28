L'Europe boursière sur ses gardes avant les banques centrales

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge à l'exception du footsie après une nouvelle vague de résultats et à la veille de la décision de la Fed. Le CAC 40 a lâché 0,27% à 8216,58 points et l'EuroStoxx 50 a perdu 0,17% à 5701,38 points. Aux Etats-Unis, Wall Street a ouvert à des niveaux records, le Dow Jones s'octroyant 0,41%, vers 17h45.

A la veille de la décision de la Fed, les investisseurs avaient les yeux tournés ce mardi sur une nouvelle vague de résultats dans un contexte plus général d'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Demain soir, la réserve fédérale américaine livrera sa décision de politique monétaire avant d'être suivie par la Banque centrale du Japon, du Canada et par la BCE.

"Le Comité de politique monétaire de la Fed devrait abaisser cette semaine la fourchette cible du taux des fonds fédéraux de 25 points de base, pour la porter à 3,75%-4%. "Nous anticipons un vote dissident en faveur d'une baisse plus marquée, et possiblement d'autres membres plaidant pour le statu quo, un désaccord à deux sens, presque inédit", prévoit Paolo Zanghieri, senior economist chez Generali Investments.

S’agissant de la BCE, Romain Aumond, macroéconomiste et stratégiste chez Natixis Investment Managers, estime que "Christine Lagarde adoptera une tonalité plus accommodante, à défaut de baisser les taux dans l'immédiat".

De son côté, Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac estime que "la BCE marquera une pause, confirmant ainsi la fin de son cycle de baisse des taux et que ces derniers sont à un niveau approprié". "En l'absence de nouvelles projections macroéconomiques de ses analystes en matière de perspectives de croissance et d'inflation, la présidente de la BCE devrait maintenir les taux directeurs inchangés à 2%, tout en appelant à la patience jusqu'à la réunion de décembre, date à laquelle un nouveau jeu de prévisions devrait lui permettre d'affiner la trajectoire de politique monétaire, si nécessaire", précise t-il.

Au rayon des statistiques du jour, aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs calculée par l'organisation patronale Conference Board est ressortie à 94,6 en octobre contre 93,4 attendu après 95,6 le mois précédent.

Sur le front des valeurs, Capgemini et Edenred ont brillé à l'inverse de BNP Paribas et de Clariane. Demain, à Paris, les résultats du troisième trimestre d'Airbus seront attendus ainsi que ceux de Boeing à la même période.