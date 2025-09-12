L'Europe boursière sous le signe de la prudence

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Hier, les trois indices vedettes de Wall Street ont clôturé sur de nouveaux records, soutenus par les perspectives de baisse des taux de la Fed. Euronext remplacera TP (ex-Teleperformance) au sein du principal indice parisien à compter du lundi 22 septembre. Par ailleurs, Pluxee annonce avoir signé un accord en vue de l’acquisition à 100 % de ProEves, une entreprise indienne spécialisée dans les avantages aux salariés pour la garde d'enfants.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Euronext/TP

Euronext a annoncé aujourd'hui les résultats de la revue annuelle des indices de la famille CAC, qui seront mis en œuvre après la clôture des marchés le vendredi 19 septembre 2025 et prendront effet à partir du lundi 22 septembre 2025. Euronext remplacera ainsi TP (ex-Teleperformance) au sein du principal indice parisien. Euronext sortira par ailleurs de l'indice CAC Next 20 où il sera remplacé par TP. Toujours au sein de cet indice, Eurazeo cédera sa place à Technip Energies.

Forsee Power

Forsee Power a dévoilé une perte nette consolidée de 11,1 millions d'euros au premier semestre, contre une perte de 3 millions un an plus tôt à la même période. L'expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels a déclaré un Ebitda ajusté de 2,2 millions d'euros contre 800000 euros l'année dernière, faisant ressortir une marge d'Ebitda ajusté de 3% contre 1%. Déjà connu, le chiffre d'affaires, en déclin de 4,1%, atteint sur la période 80,9 millions d'euros, "dans un contexte de marché attentiste et fortement concurrentiel".

Robertet

Robertet a dévoilé au premier semestre un résultat net part du groupe en hausse de 13,2% sur un an pour atteindre 58,5 millions d'euros. L'Ebitda courant s'affiche à 100,2 millions d'euros (contre 96,7 millions d'euros de consensus) en progression de 12,7% sur un an. La marge d'Ebitda courant ressort à 22,5% contre 21,4%. Fin juillet, le groupe avait déjà publié son chiffre d'affaires, à 446,3 millions d'euros, en croissance organique de 9,2%.

Vallourec

Vallourec a remporté un contrat " majeur " auprès de Petrobras pour la fourniture de produits et services OCTG (Oil Country Tubular Goods) destinés à ses opérations offshore de 2026 à 2029. " Cet accord de long terme pourrait générer un chiffre d'affaires total allant jusqu'à 1 milliard de dollars américains, représentant l'attribution la plus importante en volumes comme en revenus depuis que Petrobras a adopté la stratégie d'appel d'offres ouvert. " précise le spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice des prix à la consommation, en rythme mensuel, a augmenté de 0,1% en août, en ligne avec les attentes après une hausse de 0,3% en juillet. En rythme annuel, l'inflation a affiché une hausse de 2,2%, conforme au consensus après 2% en juillet. L'inflation IPCH - l'inflation aux normes européennes - est ressortie en rythme mensuel à 0,1% conformément aux attentes après une hausse de 0,4% en juillet. En rythme annuel, elle est ressortie à 2,1% comme attendu par les économistes et après une hausse de 1,8% en juillet.

L'inflation en août en France sera connue à 8h45.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs en septembre sera publié à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,06% à 1,1729 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé sous le signe de l'optimisme après une décision sans surprise de la BCE et une inflation américaine qui devrait garantir une baisse des taux de la Fed la semaine prochaine. Wall Street est également bien orienté. Côté valeurs, Stellantis a rayonné en tête de l'indice phare de la place parisienne. Son directeur général Antonio Filosa a dévoilé des perspectives encourageantes sur la croissance de l'activité et la hausse de la rentabilité. Le CAC 40 a gagné 0,80% à 7823 points et l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,42% à 5384 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en hausse, les trois indices vedettes de Wall Street ayant clôturé sur de nouveaux records. L'indice des prix à la consommation en août est ressorti en hausse de +0,4% sur un mois, légèrement au-dessus des attentes du marché, après +0,2% en juillet. Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed baisse ses taux d'un quart de point le 17 septembre. Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage sont ressorties au plus haut depuis 2021. Le Dow Jones a progressé de 1,46% à 46108 points et le Nasdaq a glané 0,72% à 22043 points.