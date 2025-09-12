Défense aérienne : le Danemark choisit le SAMP/T franco-italien au détriment du Patriot américain dans un "investissement historique"

Dans le cadre du plus lourd investissement de son histoire en la matière, le pays scandinave a notamment fait le choix du système de missiles sol-air développé par MBDA et Thalès pour sa défense à longue portée, privilégiant l'option européenne face au célèbre Patriot américain.

Des missiles d'un système SAMP/T, le 14 juillet 2025, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le "plus important investissement jamais réalisé dans la reconstruction de la défense danoise". Le Danemark a annoncé vendredi 12 septembre un virage européen majeur en matière de défense aérienne, avec l'acquisition de huit systèmes de longue et moyenne portée auprès de fabricants d'armement en France, en Italie, en Allemagne et en Norvège.

"Les coûts totaux liés aux acquisitions et à l'exploitation des systèmes de défense aérienne et antimissile terrestres sont estimés à 58 milliards de couronnes", soit 7,76 milliards d'euros, a écrit le ministère de la Défense danois dans un communiqué.

MBDA peut viser un deuxième succès avec son VL-MICA

Pour le système à longue portée, le choix du Danemark s'est porté sur le SAMP/T développé par MBDA et Thalès au sein d'Eurosam. Le système franco-italien a été préféré au Patriot de l'américain Raytheon. "La vitesse de livraison a été déterminante ici, et les délais de livraison sont plus longs pour le système Patriot", a affirmé le directeur de l'Agence danoise du matériel de défense Per Pugholm.

Pour les systèmes de moyenne portée, "un choix sera fait entre un ou plusieurs systèmes de la NASAMS norvégienne, de l'IRIS-T allemand et du VL MICA français", poursuit le communiqué.

"La guerre en Ukraine démontre clairement la nécessité d'une défense aérienne terrestre moderne composée de plusieurs systèmes intégrés, fournissant plusieurs niveaux de protection de l'espace aérien", a noté le chef d'état-major des armées, Michael Hyldgaard, cité dans le communiqué.

Le Danemark avait mis hors service son système de défense aérienne Dehawk il y a une vingtaine d'années, après l'effondrement de l'Union soviétique qui avait entraîné une réorientation des ressources militaires du pays de la défense territoriale vers les opérations internationales. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le réarmement est une priorité du gouvernement de la sociale-démocrate Mette Frederiksen. Le premier système de défense anti-aérienne devrait être opérationnel dès la fin de cette année, et le nombre de systèmes augmentera progressivement par la suite, a précisé le ministère. Lors d'une conférence de presse, les autorités ont par ailleurs précisé que cet investissement ne signifiait pas un refus des systèmes américains.