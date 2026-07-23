L'Europe boursière sous le signe de la nervosité avant la BCE

Les marchés européens évoluent en baisse ce jeudi, les investisseurs faisant preuve de prudence avant la décision de politique monétaire de la BCE, tout en digérant une nouvelle salve de résultats d'entreprises et la montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. A Paris, le CAC 40 recule de 0,89% à 8 362 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 abandonne 0,49%.

Sur le front géopolitique, l'armée américaine a annoncé avoir mené une douzième nuit consécutive de frappes contre l'Iran, tandis que Téhéran affirme avoir détruit un radar américain du système antimissile Thaad en Jordanie et ciblé plusieurs dépôts de munitions et réservoirs de carburant au Koweït. Dans le même temps, Israël se prépare à l'éventualité d'une riposte iranienne dès ce week-end. Selon plusieurs responsables de la Défense israélienne, l'escalade actuelle pourrait déboucher sur un conflit régional de plus grande ampleur, incluant notamment des tirs de missiles contre le territoire israélien.

Ces développements soutiennent les cours du pétrole. Le Brent s'adjuge près de 4%, à 97,74 dollars le baril.

Dans ce contexte tendu, les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la BCE. L'institution devrait maintenir son taux de dépôt à 2,25%, une décision largement anticipée par les marchés. "Christine Lagarde, ne devrait pas donner beaucoup d'indications sur l'orientation future de la politique monétaire, afin de conserver un maximum de flexibilité pour les prochaines réunions", estime Nadia Gharbi, économiste senior chez Pictet Wealth Management.

En France, le climat des affaires dans l'industrie s'est légèrement amélioré en juillet. L'indicateur publié par l'Insee ressort à 101 points, contre 100 en juin.

Les investisseurs suivront avec attention les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago et l'indice de confiance des consommateurs de juillet en zone euro

Une pluie de résultats

Porté par des résultats solides, Thales ( 3,88%) domine l'indice phare de la place parisienne suivi de TotalEnergies ( 2,71%) et Dassault Systèmes ( 2,62%). En queue de peloton figurent STMicroelectronics (-13,39%) et Eurofins Scientific (-4,59%).

BNP Paribas recule de 1,14% malgré avoir dépassé les attentes des analystes.

Soitec ( 22,16%) flambe en tête de l'indice SBF 120, suivi par Seb ( 13,57%) et Ipsos ( 10,23%).

Sur les autres places européennes, UniCredit cède 2,15% après la publication de ses résultats semestriels. Moncler décroche de 7,82%, les investisseurs sanctionnant des ventes trimestrielles pénalisées par un effet de saisonnalité.

A l'inverse, easyJet s'adjuge 6,05%, portée par l'annonce d'un bénéfice de 85 millions de livres sterling au troisième trimestre, sur fond de spéculations persistantes autour d'une éventuelle OPA.

Sur le marché des changes, l'euro glane 0,02% à 1,1413 dollar.