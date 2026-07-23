Pichai réfute les allégations selon lesquelles Google perdrait du terrain dans la course à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise d'un article initialement publié mercredi en fin de journée.)

* Gemini 3.5 Pro reste en phase de test chez les partenaires après que Google a reporté sa sortie prévue en juin

* Pichai indique que la feuille de route de Gemini 4 prévoit des lancements à un rythme quasi mensuel

* Pichai met l'accent sur les modèles Flash destinés à la cybersécurité, au service client, à l'analyse de données et aux logiciels d'entreprise

* Le cours de l'action a chuté de plus de 3 % après la clôture et affiche une baisse d'environ 9 % depuis avril

par Deborah Mary Sophia et Kenrick Cai

Sundar Pichai, directeur général d’Alphabet GOOGL.O , a profité de la conférence téléphonique sur les résultats financiers de mercredi pour défendre avec vigueur la stratégie de Google en matière d’IA, réfutant les inquiétudes selon lesquelles l’entreprise aurait pris du retard sur ses concurrents après avoir reporté la sortie d’un modèle phare et cédé du terrain dans le domaine du codage IA. Les investisseurs sont de plus en plus inquiets face au report par Google de lasortie de Gemini 3.5 Pro, un modèle initialement prévu pour juin et qui devait renforcer la position de l’entreprise dans le codage IA et les tâches des “agents” autonomes, deux des domaines les plus disputés du secteur. Ce dernier revers a alimenté les craintes selon lesquelles Google perdrait de son élan, alors même qu’OpenAI, Anthropic et une multitude de concurrents chinois ont accéléré le rythme de lancement de leurs modèles. Lors de la conférence téléphonique de mercredi, Sundar Pichai a adopté un ton inhabituellement défensif alors que les analystes l’interrogeaient sur l’état d’avancement des modèles de pointe de Google et sur leur capacité à rester compétitifs à la pointe du développement de l’IA.

“Nous avons clairement disposé de modèles de pointe. Il existe de nombreux domaines dans lesquels nous restons à la pointe; il y a des domaines où nous avons reconnu que nous devions nous améliorer, et le codage ainsi que le codage agentique en sont un exemple,” a-t-il déclaré en réponse à Doug Anmuth, analyste chez JPMorgan, qui s’interrogeait sur la capacité de Gemini à rester compétitif à la pointe du secteur et soulignait le rythme plus lent de lancement des modèles par Google.

Plutôt que de s’attarder sur le retard de Gemini 3.5 Pro, M. Pichai a mis en avant à plusieurs reprises Gemini Flash, le modèle “cheval de bataille” de Google, moins cher et plus rapide, qui alimente une gamme croissante d’applications, notamment dans les domaines de la cybersécurité, des agents de service client, de l’analyse de données et des logiciels d’entreprise. Il a évoqué Gemini 3.6 Flash, lancé cette semaine , en précisant qu’il avait enregistré une amélioration de plus de 10 points lors d’un test de performance en codage par rapport à la version précédente, tout en utilisant moins de tokens. Mardi, l’entreprise a également dévoilé Gemini 3.5 Flash-Lite et un modèle Flash Cyber dédié à la cybersécurité, tandis qu’ Gemini 3.5 Pro reste en phase de test chez ses partenaires.

“Je pense que les gens seront ravis” lorsque Google dévoilera Gemini 4, a déclaré M. Pichai, qualifiant ce projet d’“effort très ambitieux”. Il a souligné que Google entraînait actuellement un modèle nettement plus volumineux, conçu pour se positionner à la pointe de la technologie dès sa sortie, ajoutant que l’entreprise restait “très engagée et très confiante” quant à sa capacité à rester à la pointe de l’IA.

Lorsque Ross Sandler, analyste chez Barclays, a soulevé des préoccupations similaires concernant le rythme de lancement des modèles de Google, M. Pichai a révélé que la feuille de route de Gemini 4 prévoyait le déploiement de modèles “à un rythme quasi mensuel”.

La défense vigoureuse de M. Pichai met en évidence un défi croissant auquel Google est confronté: convaincre les investisseurs de juger ses ambitions en matière d’IA non pas à l’aune du retard d’un seul modèle phare, mais à celle de l’ampleur d’un écosystème couvrant l’infrastructure cloud, les puces d’IA sur mesure et un portefeuille de modèles Gemini intégrés à l’ensemble de ses produits et services.

Alors que Google a annoncé mercredi un nouveau trimestre de croissance fulgurante dans le cloud — en hausse de 82 %, bien au-dessus d’une estimation moyenne de 64 % —, Wall Street s’intéresse de plus en plus à la capacité de l’entreprise à retrouver son leadership en matière de codage IA et de raisonnement de pointe, d’autant plus que ses coûts d’investissement montent en flèche.

Alphabet a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement de 15 milliards de dollars, les portant à une fourchette comprise entre 195 et 205 milliards de dollars.

L'action de la société a chuté de plus de 3 % dans les échanges après la clôture. Les inquiétudes liées aux retards de Gemini, associées à plusieurs départs de cadres de haut niveau, ont entraîné une baisse du titre d'environ 9 % depuis fin avril.