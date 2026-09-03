L'Europe boursière sous la pression des taux

Les Bourses européennes évoluent globalement sans direction ce matin, les investisseurs se montrant prudents quant aux perspectives des marchés actions, dans un contexte notamment marqué par la hausse préoccupante des rendements obligataires.

En milieu de matinée, l'Euro Stoxx 50 s'inscrit en repli de 0,1%, à l'instar du CAC 40, qui s'établit autour de 8 272 points à Paris, tandis que le DAX de Francfort perd 0,3%, que le FTSE de Londres reste stable et que le SMI de Zurich grappille 0,1%.

S'il note que les marchés actions ont connu un été relativement calme, Invest Securities met en avant "des dynamiques très différentes, avec une violente hausse des taux à long terme très pénalisante et à l'inverse, un momentum de BPA exceptionnel aux Etats-Unis et rassurant en Europe".

"Alors que le momentum de BPA pourrait marquer des signes d'essoufflement à court terme au regard des très fortes révisions déjà opérées depuis le début d'année et des bases de comparaison de plus en plus exigeantes, l'attention pourrait se focaliser sur les taux et leur impact défavorable sur les marchés actions", prévient le bureau d'études.

"Au regard de la poursuite de la tension sur les taux durant les premiers jours de septembre et des réunions à venir des banques centrales (Fed les 15 et 16 et BCE le 10), la prudence s'impose à court terme, quand bien même la situation actuelle n'incite pas à la panique", poursuit Invest Securities.

Un indice PMI composite stable dans la zone euro

C'est dans ce contexte d'interrogation au sujet des taux, alors que le rendement de l'OAT française à 10 ans gravite autour de 4,23%, que l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale de la zone euro vient de ressortir stable à 52,0 en août.

"Les données PMI du mois d'août affichent un niveau conforme à une croissance solide de l'économie de la zone euro au 3e trimestre 2026", constate Joe Hayes, senior principal economist chez S&P Global Market Intelligence, qui pointe cependant un coup d'arrêt de la tendance désinflationniste.

"Compte tenu de la résilience de l'activité économique illustrée par les derniers résultats de l'enquête, la Banque centrale européenne pourrait estimer, lors de sa réunion de la semaine prochaine, qu'un durcissement de sa politique monétaire est désormais justifié", prévient-il.

Soitec se distingue à Paris sur un relèvement d'objectif

Dans l'actualité des valeurs, Publicis gagne 3,7% et prend ainsi la tête du CAC 40, alors que le géant de la publicité aurait remporté la gestion de l'intégralité du budget publicitaire mondial du géant agroalimentaire américain PepsiCo, selon plusieurs médias.

Autre valeur ayant le vent en poupe à Paris, Legrand prend 2,7% à la faveur d'un relèvement de recommandation de la part de Deutsche Bank, de "conserver" à "acheter", avec un objectif de cours rehaussé de 150 à 160 EUR sur le titre du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment.

Mais c'est surtout Soitec qui se distingue à Paris, caracolant en tête du SBF 120 avec un bond de 12,9%, le spécialiste des matériaux semi-conducteurs ayant relevé son objectif de chiffre d'affaires pour le 2e trimestre 2026-2027, à la faveur d'une accélération de la demande en Photonics-SOI et d'une meilleure visibilité sur les besoins de ses clients.

À Francfort, Deutsche Telekom gagne 2,2%, alors que le fonds activiste Elliott Investment Management aurait pris une participation dans l'opérateur télécoms allemand, selon des sources concordantes citées par Bloomberg, le Financial Times et Reuters.