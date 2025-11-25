L'Europe boursière respire sur fond d'espoirs de paix en Ukraine

(AOF) - Proches de l'équilibre à la mi-séance, les marchés actions européens ont solidement terminé dans le vert sur fond d'optimisme dans le conflit russo-ukrainien. Le CAC 40 s'est adjugé 0,83% à 8025 points et l'EuroStoxx 50, 0,78% à 5571 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluent en ordre dispersé avec un Nasdaq en repli de 0,24%, pénalisé par Nvidia, vers 17h45.

Les espoirs de paix entre Kiev et Washington ont redonné du peps aux marchés qui en avaient vraiment besoin. Selon des médias américains, l'Ukraine aurait accepté les termes d'un éventuel accord de paix dans la guerre qui l'oppose à la Russie. De quoi accentuer le repli des cours du pétrole.

Sur le front des statistiques, le PIB de l'Allemagne a stagné au troisième trimestre avec une croissance de 0,3% en rythme annuel. "La faiblesse des exportations a eu un effet négatif sur l'activité économique, tandis que l'investissement a légèrement augmenté", a expliqué Ruth Brand, présidente de l'Office fédéral de la statistique.

En France, la confiance des ménages s'est repliée légèrement en novembre, a indiqué l'Insee. A 89, l'indicateur qui la synthétise baisse d'un point et demeure bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Il était attendu stable à 90.

Plusieurs indicateurs américains ont animé la séance. Les ventes au détail sont ressorties inférieures aux attentes en septembre : elles ont augmenté de 0,2%, contre un consensus de 0,4%, après une hausse de 0,6% en août.

D'autre part, les prix à la production s'affichent en ligne avec les attentes en septembre : en progression de 2,7% rythme annuel, après +2,6% en août.

Les investisseurs ont également pris connaissance d'une hausse plus importante que prévu des promesses de ventes de logements en octobre : en hausse de 1,9%, là où les analystes tablaient sur une progression de seulement 0,5%. Au mois de septembre, elles avaient augmenté de 0,1%.

Last but not least, la confiance des consommateurs, mesurée par le Conference Board, est ressortie à 88,7 en novembre, en-dessous du consensus de 93,5. L'indicateur était ressorti à 94,6 en octobre.

La probabilité que la Fed ses taux dans deux semaines est désormais de 85 %, selon l'outil FedWatch de CME Group. Le rendement du 10 ans américain continue de se replier, se rapprochant de 4%.

Au chapitre des valeurs, en dépit des incertitudes liées à la technologie, Alphabet frôle les 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, soit 400 milliards de dollars de moins que Nvidia. The Information, spécialisé sur les actualités de la tech, a rapporté que Meta envisageait d'utiliser les unités de traitement tensoriel (Tensor Processing Units, TPU) de Google dans ses centres de données en 2027 en guise d'alternative aux produits de Nvidia.

En Europe, Kingfisher a brillé à Londres après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuelles.

A Paris, Eutelsat a fini lanterne rouge de l'indice SBF 120, après le lancement d'une deuxième augmentation de capital.