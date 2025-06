L'Europe boursière respire après le fragile cessez-le-feu au Moyen-Orient

(AOF) - Les marchés actions européens ont connu une séance paisible après l'annonce tôt ce matin d'un cessez-le-feu précaire entre Israël et l'Iran décrété par Donald Trump. Le CAC 40 s'est adjugé 1,04% à 7615 points et l'EuroStoxx 50 a progressé de 1,46% à 5298 points. De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains suivent cette direction haussière avec un Dow Jones en croissance de 0,91%, vers 17h45.

" La fin officielle de la guerre de 12 jours" : c'est l'expression employée par Donald Trump ce mardi matin pour annoncer l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, malgré les tensions persistantes entre les deux pays.

Dès la matinée, Trump accusait les deux belligérants d'avoir tous deux brisé cette trêve.

Le président américain a par ailleurs indiqué qu'il ne souhaitait pas d'un changement de régime en Iran, qui créerait le " chaos ", a-t-il affirmé mardi à bord d'Air Force One. " Non je n'en veux pas. J'aimerais que tout se calme le plus rapidement possible ", a-t-il assuré auprès de journalistes.

Quelques minutes à peine avant l'entrée en vigueur de la fin des combats, des missiles iraniens avaient causé la mort d'au moins 5 civils dans le sud d'Israël.

Dans ce contexte de trêve relative, les marchés sont restés de marbre.

Les valeurs liées au transport aérien et au tourisme ont tiré leur épingle du jeu grâce à la réouverture progressive des espaces aériens de plusieurs pays du Moyen-Orient et à un cours du pétrole en nette baisse. Le groupe hôtelier Accor a caracolé en tête de l'indice phare de la place parisienne. A contrario, TotalEnergies et Thales ont fermé la marche de celui-ci.

Trigano et de nouveau Powell au menu demain

Sur le plan des statistiques, le climat des affaires s'est amélioré plus que prévu en juin en Allemagne. L'indice IFO avait augmenté à 88,4 points en juin, contre une hausse attendue à 88,2 après 87,5 en mai. "L'économie allemande reprend peu à peu confiance", a souligné le président de l'Ifo, Clemens Fuest.

Par ailleurs, la confiance des consommateurs américains a accusé un recul surprise en juin, a montré l'enquête mensuelle du Conference Board : à 93 contre un consensus de 100 après 98,4 (révisé de 98,0) en mai.

Le président de la Fed Jerome Powell prendra la parole demain pour une seconde intervention devant les sénateurs américains. Ce mardi,devant la commission bancaire de la Chambre des représentants, il a estimé que la Fed peut "attendre" avant de baisser ses taux, malgré l'avis contraire d'autres membres de la Fed et des pressions répétées de Donald Trump. Hier, Michelle Bowman, la vice-présidente de la réserve fédérale s'est, elle, montrée favorable à une baisse des taux directeurs dès le mois de juillet.

Les investisseurs prendront connaissance ce mercredi des ventes de logements neufs aux Etats-Unis.

Côté sociétés, Trigano présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024-2025.