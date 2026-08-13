L'Europe boursière en rangs dispersés

Les Bourses européennes ont clôturé la séance de ce jeudi en ordre dispersé. Au chapitre géopolitique, les Etats-Unis et l'Iran s'écharpent pour le contrôle du détroit d'Ormuz. Rien ne laisse alors présager une issue favorable à ce conflit au Moyen-Orient. Le CAC 40 a enchaîné une troisième séance de suite dans le rouge. L'indice phare parisien a perdu 0,28% à 8 650,56 points. Londres et Francfort ont cédé respectivement 0,56% et 0,15%. En revanche, Amsterdam a progressé de 0,66%.

A Wall Street, les indices suivent la même tendance au lendemain de la publication de chiffres rassurants sur l'inflation américaine au mois de juillet (ralentissement à 3,4% sur un an, conformément aux attentes). Vers 17h45, le Dow Jones perd 0,22%. Le Nasdaq s'adjuge 0,65% et le S&P 500 gagne 0,47%.

Ils se dispersent après la parution de l'indice des prix à la production (PPI) qui est resté stable alors que les analystes tablaient sur une hausse de 0,2%. Ces données rassurent toutefois les investisseurs quant à la trajectoire politique monétaire de la Réserve fédérale. Elles renforcent les anticipations selon lesquelles la Fed conservera ses taux directeurs dans une fourchette de 3,50 à 3,75%, lors de sa prochaine réunion prévue les 15 et 16 septembre.

Sur le plan géopolitique, les tensions sont loin d'être apaisées entre Washington et Téhéran. "Aujourd'hui, vous constatez que le détroit d'Ormuz est sous la gestion et le contrôle de la République islamique", a déclaré ce jeudi le chef de l'unité paramilitaire iranienne des bassidjis, Hossein Taeb.

De plus, Ebrahim Zolfaghari, porte-parole du commandement militaire central iranien, a mentionné que les Etats-Unis propageaient de fausses affirmations selon lesquelles les navires traverseraient normalement le détroit d'Ormuz. Selon lui, "ce ne sont rien d'autre que des mensonges et des inventions. Aucun navire commercial ni pétrolier n'a eu, ni n'aura la possibilité de traverser ce détroit en toute sécurité sans l'autorisation et la supervision des puissantes forces armées iraniennes", a-t-il affirmé dans une vidéo diffusée par la télévision d'Etat.

Ces propos surviennent au lendemain de la déclaration de Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. Le président américain assurait que les Etats-Unis exerçaient un "contrôle total" de cette voie maritime stratégique où circulent près de 20% des hydrocarbures à l'échelle mondiale.

Or, Téhéran a prévenu il y a quelques jours qu'il lèverait le blocage d'Ormuz si les Américains répondaient favorablement à ses exigences. Malgré ce contexte de tensions géopolitiques ininterrompues, les cours du pétrole poursuivent leur repli. Vers 17h45, le Brent recule de 0,58 à 88,04 dollars. Le WTI cède 0,18% à 82,32 USD.

Des valeurs européennes en forte progression

Dans l'actualité des sociétés, à Paris, Valneva (-0,20%) a signé l'une des plus fortes baisses du SBF 120, pénalisé par ses résultats nettement dégradés au 1er semestre et malgré la confirmation de ses objectifs financiers annuels. Sur les six premiers mois de l'année, la société spécialisée dans la commercialisation de vaccins a vu son chiffre d'affaires s'affaisser de 32,58%, à 65,8 millions d'euros, loin du consensus : 151 MEUR. La perte d'Ebitda ajusté s'est nettement creusée à 40,1 MEUR, contre seulement 6 millions d'euros un an plus tôt.

En Europe, à Amsterdam, Adyen a largement dominé l'AEX 25, grimpant de 16,37% à la faveur d'un solide 1er semestre. Le spécialiste néerlandais des solutions de paiement a réalisé un EBITDA de 641,5 MEUR, en hausse de 18% et représentant une marge de 49%. Son chiffre d'affaires net a progressé de 19% pour atteindre 1 303 MEUR ( 21% à taux de change constants), dépassant de 1% l'estimation moyenne des analystes.

A la Bourse de Copenhague, Maersk ( 9,37%) a fini leader de l'OMX Copenhagen 20, soutenu par le relèvement de ses objectifs 2026 et de solides résultats au 2e trimestre. Sur cette période, le spécialiste du transport maritime affiche un EBITDA de 3 MdsUSD et un EBIT de 1,6 MdUSD, tous deux en progression à la fois en comparaison annuelle et par rapport au 1er trimestre. Le chiffre d'affaires augmente de 20% sur un an à 15,8 MdsUSD.

Au sein de ce même indice danois, Pandora a terminé au deuxième rang, gagnant près de 9%, après avoir fait état mardi d'une croissance organique plus marquée que prévu au 2e trimestre, à la faveur notamment d'une bonne tenue de ses ventes en Asie et en Amérique Latine. Cette performance a conduit le joaillier danois à relever ses prévisions annuelles.

A Francfort, Thyssenkrupp ( 8,69%) a vu aussi son titre bondir. Malgré un contexte de marché difficile, le groupe de sidérurgie allemand a poursuivi l'amélioration de sa performance opérationnelle au 3e trimestre de l'exercice fiscal 2025/2026. Dans le même temps, il a vu sa rentabilité progresser et poursuivi son redressement stratégique dans le cadre du programme ACES 2030.

Zone euro : la production industrielle stagne en juin

Côté statistiques, selon les premières estimations d'Eurostat, la production industrielle est restée stable dans la zone euro en juin 2026, en glissement mensuel. Elle a augmenté de 0,2% dans l'UE, après 0,3% en mai comme en zone euro.

Au Royaume-Uni, le produit intérieur brut réel (PIB) a augmenté de 0,4% au 2e trimestre après une croissance de 0,6% au 1er trimestre, selon une première estimation de l'Office national des statistiques. La croissance a été principalement portée par une augmentation de 0,5% dans le secteur des services, tandis que celui de la construction a progressé de 0,3%. Celui de la production de biens n'a enregistré aucune croissance.