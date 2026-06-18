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L'Europe boursière en petite forme après le statu quo de la Fed
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 12:02

Les marchés actions européens évoluent en ordre dispersé ce jeudi matin, au lendemain de la première décision de politique monétaire de la Réserve fédérale sous la présidence de Kevin Warsh. Vers 12h00, le CAC 40 gagnait 0,06% à 8 435 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 progressait de 0,07%. A l'inverse, Londres et Amsterdam évoluaient dans le rouge à mi-séance, avec des replis respectifs de 0,90% et 0,49%.

Comme attendu, la Fed a maintenu ses taux directeurs inchangés, une décision prise à l'unanimité malgré les divisions qui avaient marqué la précédente réunion. Pour Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions, cette première réunion constitue un succès pour Kevin Warsh, qui "est apparu crédible aux yeux des marchés et semble être parvenu à réunifier un comité qui était divisé lorsqu'il a pris ses fonctions". L'expert estime également que le début du mandat du nouveau président suggère une Fed davantage focalisée sur la lutte contre l'inflation et susceptible d'adopter un ton plus restrictif dans les prochains mois.

Par ailleurs, la Banque centrale de Norvège a maintenu son taux directeur à 4,25%, tandis que la Banque nationale suisse (BNS) a laissé son principal taux inchangé à 0%, conformément aux attentes du marché. L'attention des investisseurs se tourne désormais vers la Banque d'Angleterre (BoE), qui doit annoncer sa décision à la mi-journée. Comme pour la Fed, un statu quo monétaire est largement anticipé.

Sur le front macroéconomique, les marchés prendront également connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ainsi que de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie.

Des valeurs en mouvement

Dans l'actualité des sociétés, Edenred s'envole de 17% après des informations de presse - La Lettre- évoquant un intérêt du fonds britannique BC Partners. Ce dernier envisagerait de prendre le contrôle du spécialiste des titres-restaurant et serait à la recherche d'un partenaire financier pour mener à bien l'opération. Cette spéculation profite également à Pluxee, l'autre acteur français coté du secteur, qui progresse de 6%.

A l'inverse, Carrefour est lanterne rouge du CAC 40, chutant de plus de 6% après que JPMorgan a placé le titre sous surveillance de catalyseur négatif ("Negative Catalyst Watch") à l'approche de la publication des résultats du premier semestre 2026, prévue le 23 juillet.

2CRSi s'effondre en Bourse de près de 40% après des accusations de Grizzly Research, selon lesquelles la quasi-totalité de son chiffre d'affaires serait vraisemblablement falsifiée.

Par ailleurs, L'Oréal (-0,82%) a annoncé la signature d'un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Innovist, un groupe indien de marques de soins de beauté commercialisées en ligne.

A Londres, Tesco abandonne près de 3% après la publication de résultats trimestriels jugés décevants. Le ralentissement de la croissance des ventes au Royaume-Uni a éclipsé la confirmation des prévisions de résultat opérationnel ajusté pour l'exercice 2027, suscitant des prises de bénéfices sur le titre.

Sur le plan géopolitique, les investisseurs continuent de surveiller l'évolution de la situation au Moyen-Orient après la signature d'un protocole d'accord entre le président américain Donald Trump et son homologue iranien Massoud Pezeshkian visant à mettre fin au conflit en Iran. Si cet apaisement contribue à soutenir le sentiment de marché, il ne suffit pas à donner une direction claire aux places européennes.

Sur le marché des changes, l'euro recule de 0,21% à 1,1482 dollar tandis que le cours du Brent fléchit de 0,62% à 78 dollars le baril.

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