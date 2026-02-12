 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe boursière en ordre dispersé avant l'inflation US
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 17:57

Les marchés actions européens ont clôturé sans direction claire cette avant-dernière séance de la semaine. Mention spéciale à la Bourse de Paris qui a surperformé les autres grandes places financières du Vieux Continent. Le CAC 40, qui a atteint un sommet à 8 437,35 points dans la matinée, a vu sa progression journalière brutalement chuter en fin de séance, reculant de plus de 1% à 0,33% (8 341 points). L'Euro Stoxx 50 s'est finalement replié de 0,51% à 6 005 points. Londres et Francfort ont respectivement reculé de 0,75% et de 0,11%.

Les résultats d'entreprises étaient les vedettes de cette séance du jour, Legrand, Michelin et EssilorLuxottica ayant particulièrement brillé avant de réduire la voilure en fin de séance.

Le pneumaticien ( 4,88%) a fini en tête de l'indice phare de la place parisienne. Son plan de lancer un programme de rachat d'actions de 2 milliards d'euros d'actions a agréablement surpris les analystes, qui ont également noté une amélioration de la dynamique des bénéfices.

De son côté EssilorLuxottica ( 4,19%) a enregistré une hausse de 7,5% de ses ventes en 2025, soutenue par l'engouement pour les lunettes intégrant de l'IA. Au quatrième trimestre, les ventes ont grimpé de plus de 18%, une performance inédite.

Legrand ( 3,01%) a livré une publication annuelle robuste qui s'accompagne d'un relèvement des objectifs de moyen terme.

En revanche, Sanofi (-4,19%) a terminé à l'avant-dernière position du CAC 40. Le laboratoire a annoncé la nomination de Belén Garijo au poste de directrice générale, après la décision de son conseil d'administration de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de Paul Hudson.

En Europe, la fintech néerlandaise Adyen (-20,26%) a lourdement décroché à Amsterdam après avoir fait état d'une publication annuelle 2025 décevante.

Les ventes de logements existants en chute libre aux Etats-Unis

Cette vague de résultats a quelque peu relégué au second plan les statistiques du jour, à la veille de la publication des données sur l'inflation outre-Atlantique.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties supérieures aux attentes : 227 000 contre 222 000 attendus et après 232 000 la semaine précédente.

Les intervenants ont également pris connaissance de la chute des ventes de logements existants qui ont reculé de 8,4% en janvier après une hausse de 4,4% en décembre, selon la National Association of Realtors, alors que les analystes ne tablaient que sur un repli de 3,4%.

Sur le marché des changes, l'euro s'effrite de 0,04% et s'échange à 1,1867 USD.

Côté matières premières, le cours du baril de Brent se replie de 2% tout comme son homologue américain, le WTI.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bruno Retailleau le 14 janvier 2025. ( AFP / Loic VENANCE )
    Candidat "par devoir", Retailleau se lance dans la course à l'Elysée
    information fournie par AFP 12.02.2026 18:35 

    Privé de lumière depuis sa sortie du gouvernement, Bruno Retailleau joue son va-tout: le président des Républicains a annoncé jeudi sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, avec l'espoir de prendre de vitesse ses concurrents. "J'ai pris la décision d'être ... Lire la suite

  • Le directeur général du géant pharmaceutique français Sanofi, Paul Hudson, le 30 avril 2024 à Paris ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Sanofi évince son DG Paul Hudson, remplacé par la patronne de Merck
    information fournie par AFP 12.02.2026 18:31 

    Après plus de 6 ans à la tête de Sanofi , Paul Hudson, quittera ses fonctions de directeur général le 17 février, le conseil d’administration du groupe pharmaceutique français ayant décidé de ne pas renouveler son mandat d’administrateur. Sa remplaçante, l'actuelle ... Lire la suite

  • Le logo de la chaîne de télévision française TF1
    TF1 vise une croissance soutenue du CA digital en 2026, CA -2,5% en 2025
    information fournie par Reuters 12.02.2026 18:11 

    Le ‌groupe TF1 a déclaré jeudi viser ​en 2026 une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires digital, tout ​en faisant état d'un chiffre d’affaires annuel ​en baisse et ⁠inférieur aux attentes. Le groupe déclare viser ‌une croissance soutenue à deux chiffres ... Lire la suite

  • A Orange, fief de l'extrême droite, des municipales de père en fils... en père
    A Orange, fief de l'extrême droite, des municipales de père en fils... en père
    information fournie par AFP Video 12.02.2026 18:11 

    Maire de la ville d'Orange (Vaucluse) pendant 26 ans et contraint à la démission en 2021 à la suite d'ennuis judiciaires, Jacques Bompard revient sur le devant de la scène : désormais à nouveau éligible, cette figure de l'extrême-droite française espère à 82 ans ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank