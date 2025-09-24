L’Europe boursière disparate après un Jerome Powell moins accommodant qu’espéré

(AOF) - Les places financières européennes ont terminé la séance en ordre dispersé. Les investisseurs se sont d’abord concentrés sur un discours du président de la Réserve fédérale américaine qui ne semble pas pressé de réduire encore les taux directeurs. Au niveau de la macro-économie, l’indice Ifo mesurant le climat des affaires en Allemagne a reculé en septembre, alors qu’une légère progression était attendue. Le CAC 40 a terminé la séance sur un repli de 0,57 %, à 7 827,45 points, le DAX a progressé de 0,30 %, à 23 681,70 points, et l’EuroStoxx 50 n'a cédé que 0,05 %, à 5 469,65 points.

Aux États-Unis, hier soir, Jerome Powell, le président de la Fed a indiqué lors de son discours devant la Chambre de commerce et de l'Industrie à Providence, dans le Rhode Island que " si nous assouplissons la politique monétaire de manière trop soutenue, nous risquons de ne pas atteindre notre objectif en matière d'inflation et de devoir inverser la tendance par la suite pour la ramener pleinement à 2% ".

" Son discours n'a finalement apporté aucun élément nouveau par rapport à sa conférence de presse post-FOMC. Les marchés ont donc retenu l'idée d'une Fed toujours prudente, insistant sur un équilibre délicat entre inflation encore au-dessus de l'objectif et risques croissants pour l'emploi, sans signal clair sur l'ampleur des baisses de taux à venir ", a réagi John Plassard associé, responsable d'investissement de Cité Gestion.

Sur le discours de Powell, Goldman Sachs explique de son côté que pour le patron de la Fed, " maintenir une politique restrictive trop longtemps pourrait affaiblir inutilement le marché du travail, tandis qu'un " assouplissement trop agressif pourrait laisser l'inflation inachevée ".

En ce qui concerne la macroéconomie, en Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires a reculé en passant de 88,9 points en août à 87,7 en septembre, alors que les analystes tablaient sur une légère progression à 89,3 points.

Aux États-Unis, les données publiées sur le marché de l'immobilier ont été plutôt encourageantes. Le mois dernier, le nombre de permis de construire attribué a reculé mais moins que prévu. Il est passé de 1,362 à 1,330 million d'unités, contre des attentes à 1,312 million. Parallèlement, les ventes de logements sur la même période ont progressé, alors qu'elles étaient prévues en baisse. Elle se sont élevées à 800 000 unités, contre un précédent à 664 000 et une prévision à 650 000.

Au niveau des valeurs, le secteur de la défense a réussi à tirer son épingle du jeu, à l'image de Thales, après le discours de Donald Trump à l'ONU. Le président des États-Unis a surpris en indiquant que l'Ukraine pourrait récupérer les territoires pris par la Russie depuis le début du conflit.

En outre, Emeis a fini à la première place de l'indice SBF 120, après avoir annoncé la future création d'une foncière qui va lui permettre de dépasser son objectif de cession et de réduire son endettement.