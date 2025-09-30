L'Europe boursière dans le vert sur fond de menace de "shutdown"

(AOF) - Les marchés actions européens ont finalement clôturé en hausse lors de cette dernière séance du troisième trimestre sur fond d'un possible blocage d'une partie de l'administration américaine. Le CAC 40 a reculé de 0,19% à 7895,94 points mais progressé de 2,49% sur un mois, et de 3% en rythme trimestriel. L’EuroStoxx 50 a cédé 0,38% à 5527,94 points. De l’autre côté de l’Atlantique, les indices américains affichent une certaine nervosité avec un Dow Jones en repli de 0,34%, vers 17h45.

Sans adoption de nouvelles lois de dépenses ou d'une résolution temporaire au Congrès américain, les activités gouvernementales jugées non essentielles seront ainsi suspendues mardi à minuit.

Une telle paralysie au niveau de l'État fédéral interviendrait en plein milieu d'une semaine chargée en publications, avec en ligne de mire, les données sur l'emploi programmées vendredi. Les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocations chômage sont attendues jeudi.

Dans ce contexte, l'or s'est hissé à un nouveau sommet historique, à 3871,72 dollars l'once, jouant pleinement son rôle de valeur refuge.

De nombreuses statistiques ont rythmé cette séance de mardi des deux côtés de l'Atlantique.

Le nombre d'offres d'emplois aux États-Unis a augmenté plus fortement que prévu en août. Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,227 millions ouvertures de postes en août. Il dépasse le consensus qui était de 7,190 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes s'élevaient à 7,208 millions.

En Europe, l'inflation en France a accéléré en septembre à 1,2%, contre 0,9% en août, du fait d'une augmentation du prix des services.

En Allemagne, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2 % en septembre, conformément aux prévisions, après une hausse de 0,1 % en août. En données harmonisées, il a connu une accélération supérieure aux attentes en septembre avec une progression de 0,2 %, là où les analystes tablaient sur +0,1 % et contre un précédent à +0,1 %.

Lors d'une conférence tenue à Helsinki, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a déclaré que "l'économie de la zone euro résiste mieux que prévu aux droits de douane américains, ce qui laisse les risques d'inflation "tout à fait contenus".

Sur le front commercial, le président Donald Trump a annoncé hier soir l'imposition de droits de douane de 10% sur le bois d'œuvre et le bois d'œuvre résineux, ainsi que de 25% sur certains produits en bois rembourrés, avec effet au 14 octobre, selon la Maison Blanche.

Au chapitre des valeurs, Pernod Ricard s'est replié après une note défavorable de HSBC. Le broker reste à Conserver mais a abaissé l'objectif de cours de 90 à 87 euros.