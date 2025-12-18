L'Europe boursière au beau fixe après la BCE et l'inflation US

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé sur une note positive après le verdict de la BCE qui a, comme attendu, opté pour le statu quo. Dans ce contexte, le CAC 40 a progressé de 0,80% à 8150 points et l'EuroStoxx de 1,14% à 5746 points. Même tendance haussière de l'autre côté de l'Atlantique avec un Dow Jones en croissance de 0,92%, vers 17h45.

Cette séance de jeudi a été animée par les banques centrales à commencer par la BCE qui, pour sa dernière décision de l'année 2025, a maintenu ses trois taux inchangés : son taux de dépôt à 2 %, celui des opérations principales de refinancement à 2,15 % et celui de la facilité de prêt marginal à 2,40 %.

"La BCE est convaincue qu'un retour de l'inflation vers son objectif de 2 % à moyen terme est envisageable, en dépit des révisions à la hausse de ses prévisions annoncées aujourd'hui. Certes, l'inflation des services met du temps à diminuer, mais au regard de l'évolution observée et anticipée des salaires, nous estimons que cela ne justifie pas une modification de l'orientation de la politique monétaire", a commenté Charles Seville, Senior Director chez Fitch Ratings.

Un peu plus tôt dans la journée, la Banque d'Angleterre décidait d'abaisser son taux directeur de 4 à 3,75%, atteignant ainsi son plus bas niveau en près de trois ans. Cette dernière décision monétaire de l'année 2025 a été prise à l'issue d'un vote serré, quatre des neuf membres du comité de politique monétaire (MPC) s'étant prononcés en faveur d'un maintien du taux directeur à 4%. "Nous pensons toujours que les taux suivent une trajectoire de baisse progressive. Mais à chaque baisse que nous opérons, la question de savoir jusqu'où nous irons devient plus délicate", a déclaré le gouverneur de la BOE, Andrew Bailey.

Micron s'envole, Groupe ADP chute

L'autre temps fort du jour était la publication des données sur l'inflation américaine en novembre. En rythme annuel, l'indice des prix à la consommation a ralenti sa progression avec une hausse de 2,7%, loin des 3,1% attendus et de la hausse de 3% observée précédemment. En données core, hors alimentation et produits énergétiques, l'inflation est à 2,6%, toujours en rythme annuel, contre 3% attendu.

Sur le front des valeurs, Micron Technology s'envole en tête de l'indice Nasdaq dans le sillage d'une performance trimestrielle largement meilleure qu'annoncé.

A Paris, Groupe ADP a vu rouge alors que l'Autorité de régulation des transports (ART) a fait savoir qu'elle refusait d'approuver la hausse de 1,5% des redevances aéroportuaires demandées par le groupe.