L'Europe boursière attendue en territoire positif

(AOF) - Le CAC 40, qui vient d’enchaîner trois hausses consécutives pour un gain cumulé de 2,37 % depuis le début de la semaine, est attendu dans le vert à l’ouverture. Les autres places européennes devraient suivre la même tendance. Hier soir, dans ses "Minutes", la Fed a rappelé qu'elle souhaitait toujours baisser ses taux cette année. Toujours aux États-Unis, Donald Trump a annoncé vouloir augmenter les taxes douanières sur le cuivre à 50 % dès le 1er août. Les investisseurs vont continuer de garder un oeil sur les annonces du président américain.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alten

Alten a annoncé un partenariat stratégique avec Exelcar, un acteur clé de l'accélération de l'innovation industrielle en Bretagne. Ce partenariat doit permettre de mutualiser les expertises technologiques et industrielles des deux entités afin d'accompagner les entreprises de toutes tailles, dans leur transition vers l'industrie du futur. L'objectif est également de développer le déploiement et les usages des réseaux privés 5G dans l'industrie, comme levier de performance et d'accélération de la transformation numérique.

Legrand

Legrand et Cogelec annoncent la conclusion d'un accord en vue de l'acquisition par Legrand de Cogelec, société cotée à Paris sur Euronext Growth et spécialisée notamment dans le contrôle d'accès dans l'habitat, avec un chiffre d'affaires sur l'année 2024 de 74 millions d'euros. Plus précisément, Legrand France, filiale de Legrand, d'une part, et les managers du groupe Cogelec et Raise Investissement, associés de Cogelec Développement, d'autre part, ont signé ce jour une promesse d'achat au bénéfice de ces derniers.

Groupe Lisi

Lisi est entré en négociations exclusives avec la société SK Capital pour lui céder sa division Lisi Medical. SK Capital, un investisseur privé américain spécialisé dans la transformation d'entreprises, a soumis une offre ferme. Dans cette opération, Groupe Lisi envisage de devenir partenaire de la stratégie de développement de SK Capital en prenant une participation de l'ordre de 10 % au capital de la holding portant l'ensemble acquis par SK Capital.

TFF

Dans un contexte marqué par un environnement économique et géopolitique particulièrement défavorable après les années de croissance exceptionnelle post-Covid, TFF a dévoilé des résultats annuels en repli. Sur son exercice fiscal 2024-2025, l'Ebitda s'est affaissé de 24,6 %, à 80,97 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel a chuté de 35,1 %, à 59,46 millions d'euros. De son côté, le bénéfice net part du groupe est passé de 56,45 à 30,71 millions d'euros, soit un repli de 45,6 %. Enfin, le chiffre d'affaires a quant à lui diminué de 12,6 %, à 425,43 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Au mois de juin, l'inflation allemande est restée stable comme prévu, après une hausse de 0,1 % en mai. En rythme annuel, elle s'est ainsi affichée en progression de 2 %, conformément aux prévisions des analystes. Elle était à +2,1 % en mai.

Les investisseurs surveilleront à 14h30, aux États-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires aux allocations chômage, ainsi que les stocks hebdomadaires de gaz à 16h30.

Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert (+0,19 %), il se négocie contre 1,1743 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont poursuivi leur mouvement haussier entamé lundi, résistant aux dernières annonces douanières. Trump envisage d'imposer une surtaxe de 200% sur les produits pharmaceutiques. Pour le cuivre, les taxes s'élèveront à 50%. Pour son premier jour de cotation, Semco a flambé à l'inverse de Publicis qui a subi les effets du warning lancé par WPP. Le CAC 40 a signé une troisième séance consécutive dans le vert. Ce qui n'était plus arrivé depuis le 16 mai. L'indice phare de la place parisienne a progressé de 1,44% à 7878 points et l'EuroStoxx 50 a gagné 1,31% à 5442 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé la séance dans le vert, soutenus par l'espoir de voir les États-Unis signer des accords avec leurs partenaires commerciaux. La Fed a publié le compte-rendu de sa dernière réunion politique monétaire et compte toujours baisser ses taux cette année, mais peu de ses membres sont en faveur d'un assouplissement monétaire dès le mois de juillet. Au niveau des valeurs, Nvidia a temporairement dépassé les 4 000 milliards de dollars de capitalisation. Le Dow Jones a progressé de 0,49 % et le Nasdaq s'est apprécié de 0,94 % et a touché un nouveau record en séance.