L'Europe boursière attendant sur une note stable dans un contexte géopolitique pesant

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note stable dans un contexte perturbé par les nouvelles menaces de droits de douane édictées par Donald Trump qui doit s'exprimer ce mercredi à Davos. Hier, Wall Street a clôturé en nette baisse alors que la saison des résultats se poursuit des deux côtés de l'Atlantique. A Tokyo, l'indice Nikkei a reculé pour la cinquième séance de suite. L'or a atteint un niveau record, dépassant les 4800 dollars l'once. A Paris, Atos annonce anticiper une forte baisse de son chiffre d'affaires annuel mais conforme à ses propres prévisions.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Au troisième trimestre de son exercice fiscal 2025/26 (du 1er octobre au 31 décembre 2025), Alstom a plus que doublé le montant de ses commandes sur un an pour atteindre 9,6 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires est en hausse de 2,6%, à 4,8 MdsEUR. Après prise en compte des effets défavorables de change, la croissance organique du chiffre d'affaires s'établit à 5,9% sur ce trimestre. Le volume de commandes sur neuf mois atteint ainsi 20 MdsEUR (+34,2% en organique) et le chiffre d'affaires 13,9 MdsEUR (+7,2% en organique).

Atos

Atos a publié des résultats préliminaires pour l'exercice 2025, marqués par des signaux contrastés mais globalement en ligne avec son plan stratégique "Genesis". Le chiffre d'affaires annuel s'établit à 8 milliards d'euros, en ligne avec les attentes du management, mais en contraction organique toujours forte. Le 4e trimestre baisse toutefois moins que le 3e côté division SBU (-9% vs -19,3% au T3). La rentabilité s'affiche en nette amélioration. La marge opérationnelle dépasse 340 millions d'euros, représentant plus de 4% du chiffre d'affaires annuel, au-delà de l'objectif initial (mais en ligne avec les attentes du marché). En 2024, la marge était deux fois plus faible, autour de 2%.

Kering

Kering annonce que Bartolomeo Rongone, directeur général de Bottega Veneta, quittera le groupe le 31 mars 2026, afin de se consacrer à de nouveaux projets professionnels. Le processus de sélection du prochain directeur général de Bottega Veneta est en cours et sa nomination sera annoncée prochainement précise le groupe. Luca de Meo, Directeur général de Kering, a déclaré : " Au cours de son mandat, il a franchi des étapes importantes avec ses équipes et a soutenu le développement constant de la Maison. "

Sidetrade

Sidetrade, spécialiste des applications d'IA dédiées à l'order-to-cash, a dévoilé un chiffre d'affaires 2025 en progression de 12%, à 61,4 millions d'euros. Parallèlement, sur la même période, les revenus issus des abonnements SaaS ont augmenté de 18%, à 53,5 millions d'euros. La société a relevé une contribution croissante de l'international et un nouveau relais de croissance en Asie-Pacifique.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est ressorti en augmentation de 3,4% sur un an en décembre 2025, un taux annuel en hausse de 0,2 point par rapport à celui observé le mois précédent.

Aux Etats-Unis, les dépenses de construction en octobre et les promesses de ventes de logements en décembre seront connues à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,08% à 1,1717 dollar.

Hier à Paris

Les places financières du Vieux Continent ont clôturé dans le rouge avec le bras de fer entre Washington et l'Europe. Un an tout juste après son retour au pouvoir, Donald Trump persiste et signe en menaçant d'imposer de nouveaux droits de douane aux pays qui s'opposeraient à la cession du Groenland aux Etats-Unis, alimentant les craintes d'un regain de tensions commerciales et géopolitiques. Le CAC 40, qui a encaissé une septième séance consécutive en zone négative, après un passage furtif sous les 8000 points, a reculé de 0,61% à 8062,58 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en nette baisse sur fond de nouvelles menaces douanières formulées par Donald Trump contre les pays européens s'opposant à son souhait de contrôler le Groenland. Les trois principaux indices ont accusé leur plus fort recul quotidien depuis le 10 octobre dernier. Dans ce contexte d'aversion au risque, l'once d'or a enregistré un nouveau record tout comme l'once d'argent. Côté valeurs, 3M a décroché après avoir dévoilé des perspectives 2026 décevantes. Le Dow Jones a reculé de 1,76% à 48488 points et le Nasdaq de 2,39% à 22954 points.