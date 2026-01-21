La valeur du jour à Paris - Atos rassure le marché, le titre bondit

(AOF) - Leader de l'indice SBF 120, Atos (+8,33%, à 58,25 euros) s'envole dans le sillage de ses résultats annuels. Le groupe informatique a confirmé un mieux séquentiel au quatrième trimestre. Atos a publié un chiffre d'affaires 2025 de 8,001 Md€, globalement en ligne avec les attentes. Le 4e trimestre ressort à 2,004 Md€, légèrement inférieur aux prévisions, avec un repli organique de 9,3% sur un an, un peu plus marqué qu'anticipé, mais en amélioration par rapport au T3 (-10,5%).

Par division, Atos SBU affiche une baisse organique de 9,0%, traduisant un net redressement séquentiel après -19,3% au T3, visible dans la plupart des régions, notamment en Amérique du Nord et au Royaume-Uni/Irlande, où la base de comparaison était plus favorable. Eviden SBU recule de 11,2%, pénalisé par l'absence d'un grand contrat HPC.

Les prises de commandes se raffermissent : le book-to-bill remonte à 122% au T4 (après 117% au T4 2024). Le contraste reste toutefois marqué entre activités : Atos SBU affiche 106%, en baisse de 19 points sur un an, tandis qu'Eviden s'envole à 229%, soutenu par le contrat de supercalculateur Alice Recoque en Advanced Computing.

Enfin, le free cash-flow 2025 ressort à -327 M€, intégrant 431 M€ de charges de restructuration. La trésorerie fin décembre 2025 est estimée à 1,267 Md€ (hors RCF non tirée), contre 1,739 Md€ un an plus tôt, un recul notamment lié à un effet de change négatif.

"Dans l'ensemble, la publication est jugée sans surprise : la baisse organique du cœur d'activité (Atos SBU) est globalement conforme, tandis qu'Eviden déçoit et le free cash-flow est en ligne. Le contraste se retrouve dans les commandes : Eviden affiche une dynamique solide, mais le book-to-bill d'Atos SBU apparaît plus mitigé, malgré l'effet de l'extension de contrat avec Siemens. La faiblesse persistante de l'activité commerciale au sein d'Atos SBU (book-to-bill annuel inférieur à 90%) incite ainsi à la prudence sur le potentiel de reprise de la croissance", détaille AlphaValue, qui maintient sa recommandation Neutre sur le dossier.

La société indique qu'elle devrait dépasser son objectif de rentabilité 2025, avec une marge opérationnelle attendue au-delà de 340 M€ (soit plus de 4% du chiffre d'affaires). Le groupe n'a pas encore communiqué d'objectifs financiers pour 2026, qui seront présentés lors de la publication des résultats annuels le 6 mars, mais il confirme ses ambitions de moyen terme : 8,5–9,0 Md€ de revenus en 2028, une marge opérationnelle proche de 10% et un levier inférieur à 1,5x (dette nette/OMDAL).

- Leader international de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, créé en 1997, n°1 européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs ;

- Chiffre d’affaires de 9,6 Mds€, réparti entre 2 marques : Atos (cloud, services cyber, Digital Workplace …) et Eviden (produits de cybersécurité, Supercalculateurs, systèmes critiques et vision par ordinateur basée sur l'IA;

- Activité réalisée à 23 % en Europe centrale, 22 % en Europe du sud, 20 % en Amérique du sud, 16 % au Royaume-Uni et Irlande, 10 % au Benelux et Europe du nord, et 9 % dans les marchés en croissance ;

- Ambition : maximisation de la valeur via la division du groupe en 2 entités distinctes - Tech Fondations pour l’infrastructure, le cloud privé et les plateformes et Eviden pour le digital, le big data et la cybersécurité ;

- Capital ouvert avec un conseil de 6 administrateurs (8 à partir du 31 janvier) présidé par Philippe Salle également directeur général.

- Agilité du modèle d’affaires Genesis orchestré par une équipe de direction de 20 membres :

- organisé en 2 grandes activités :

- services sous la marque Atos : cloud, cyber, données & Ia, applications digitales, plateformes intelligentes, environnements de travail digital,

- produits sous marque Eviden : cybersécurité, supercalculateurs, vision par ordinateur et systèmes critiques,

- organisant la présence mondiale en 6 pôles (France, Allemagne, Autriche & Europe de l’Est, Royaume-Uni & Irlande, Benelux, Pays-Bas & Scandinavie, Amérique du nord),

- optimisant les coûts (réduction d’effectifs) et améliorant le taux de facturation, à 79 %,

- ayant achevé la restructuration financière et focalisé à la fois sur la croissance et les cessions d’activités, telle l’Advanced Computing rachetée par l’état français à la fin 2026,

- finançant l’innovation avec 500 M€ en R&D d’ici 2028, (18 centres de R&D, portefeuille de 3 000 brevets) ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2028 ;

- Visibilité avec un carnet de commandes de 1,5 an de chiffre d’affaires ;

- Situation financière encore tendue -conversion en capital de 2,9 Mds€ de dette, 1,6 Md€ de financements privilégiés, report des échéances de remboursement à fin 2029 et fin 2032- mais amélioration du flux de trésorerie à fin juin, négatif à 96 M€ vs 593 M€ un an plus tôt, et effet de levier de la dette de 4, soit le plafond exigé à partir de 2027.

- Après les pertes accusées depuis 2021 et la forte dilution boursière issue de la procédure de sauvegarde accélérée, 3 grands freins au retour d’une confiance durable des investisseurs :

- coût de la dette élevé, à environ 10 %,

- surexposition -plus de 50 % du chiffre d’affaires- au marché des infrastructures IT,

- rentabilité inférieure d’Eviden par rapport aux concurrents ;

- En France, poursuite de l’amélioration de l’efficacité commerciale dans un marché atone ;

- Après un repli de 17,4 % du chiffre d’affaires mais une forte hausse de la marge opérationnelle et une division par 2 de la perte nette au 1er semestre, objectifs 2025 confirmés : revenus en repli à 8,5 Mds€, marge opérationnelle de 4 % et autofinancement libre négatif autour de 350 M€ ;

- Objectifs 2028 : 8,5 à 9 Mds€ de revenus, 10 % de marge opérationnelle, obtention de la notation de « investment grade » pour la dette dès 2027 et levier de la dette revenu à 1,6 ;

- Absence de dividende.