Wall Street Journal - 21 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Deux sénateurs démocrates ont demandé les dossiers aux fonctionnaires de l'administration Trump relatifs à l'enquête criminelle du ministère de la Justice sur le Président de la Réserve fédérale Jerome Powell, qualifiant l'enquête de grave abus de pouvoir.

- Le président américain Donald Trump fait pression sur les conseillers pour ce qu'il appelle des options militaires "décisives" contre l'Iran, même après avoir renoncé à des frappes la semaine dernière, alors que les États-Unis envoient un porte-avions et des avions de combat au Moyen-Orient.

- Amazon AMZN.O prévoit d'ouvrir son plus grand magasin de détail, proposant un nouveau site de grande surface dans la banlieue de Chicago, à Orland Park, qui sera plus grand qu'un Walmart typique et combinera la vente de produits d'épicerie avec un service de traitement des commandes sur place.

- Lindsey Halligan, une ancienne collaboratrice de Trump qui a mené des affaires pénales de courte durée contre l'ancien directeur du FBI James Comey et le procureur général de New York Letitia James, quitte son poste au ministère américain de la justice.

- Donald Trump a publié un décret ordonnant aux agences fédérales de réduire le soutien aux investisseurs institutionnels qui achètent des maisons individuelles, intensifiant ainsi ses efforts pour limiter le rôle de Wall Street sur le marché immobilier américain.

- Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré qu'il n'était pas préoccupé par la récente chute des obligations d'État américaines, attribuant la hausse des rendements aux mouvements sur les marchés obligataires japonais.