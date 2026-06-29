L'Europe boucle une séance attentiste sur de légères fluctuations

* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,21% et le Stoxx 600 a pris 0,09%

* Wall Street dans le vert à mi-séance

* La Cour suprême américaine rejette la tentative de Trump de limoger Lisa Cook

* Christine Lagarde ouvre ce soir le forum de la BCE à Sintra

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé sur une note indécise lundi, les investisseurs suivant avec prudence l'évolution de la situation au Moyen-Orient dans les jours à venir et attendant la publication de nouvelles données clés pour ajuster leurs prévisions en matière de politique monétaire.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,21% à 8.367,33 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a reculé de 0,14% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a abandonné 0,23%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a en revanche grappillé 0,21%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,07% et le Stoxx 600 .STOXX 0,09%.

Le moral est plutôt morose en ce début de semaine sur les Bourses européennes, l'appétit pour les actions restant freiné par la situation en constante évolution au Moyen-Orient après que des frappes survenues ce week-end ont menacé de faire dérailler le fragile processus de paix entre les Etats-Unis et l'Iran.

Les équipes techniques iraniennes et américaines chargées de la mise en oeuvre du protocole d'accord signé le 17 juin dernier doivent se réunir à Doha dans les prochains jours, selon une source, ce qui marquerait un retour à la voie diplomatique et devrait apaiser les craintes des marchés.

Une grande incertitude continue toutefois de régner sur ce dossier. Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a dit plus tôt dans la journée qu'aucune réunion du groupe de travail technique n'était prévue cette semaine.

Dans ce contexte d'attentisme, le redressement du secteur technologique européen .SX8P (+1,22%), à la suite de doutes renouvelés sur l'IA, n'a pas suffi à rassurer pleinement les investisseurs, qui se tournent déjà vers une semaine riche en données clés comme l'inflation de la zone euro et l'emploi américain, prévus respectivement mercredi et jeudi.

Les déclarations sur la politique monétaire pourraient également amener les opérateurs à réajuster leurs paris sur les taux d'intérêt des deux côtés de l'Atlantique.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, devait prendre la parole lundi vers 16h30 GMT pour donner le coup d'envoi du forum annuel de l'institution monétaire à Sintra, près de Lisbonne, avant une table ronde très attendue mercredi en présence du président de la Réserve fédérale (Fed), Kevin Warsh.

L'intérêt suscité par les commentaires du patron de la Fed sur l'économie et les prix est évident, mais les investisseurs devraient également se montrer attentifs à d'autres aspects qui continuent de susciter des inquiétudes en ce début de mandat de Kevin Warsh, notamment les éventuelles ingérences politiques au sein de l'institution.

Lundi, la Cour suprême des États-Unis a refusé à Donald Trump la possibilité de révoquer la gouverneure Lisa Cook, dans une décision qui réaffirme l'indépendance de la banque centrale face à la tentative sans précédent du président américain d'influencer l'institution.

VALEURS

Les actions des entreprises de construction ont reculé, un opérateur évoquant les réactions négatives suscitées par une conférence téléphonique au cours de laquelle l'allemand Heidelberg Materials HEIG.DE (-9,3%) a mis en garde contre un deuxième trimestre morose.

Les groupes français Vinci SGEF.PA , Bouygues BOUY.PA , Eiffage FOUG.PA et Saint-Gobain SGOB.PA ont fini sur des baisses allant de 1,23% à 3,8%.

Le rebond du secteur technologique a soutenu STMicroelectronics STMPA.PA (+1,6%), qui a également bénéficié d'un relèvement de la recommandation par Barclays.

Exosens EXENS.PA a gagné 2,7% à la faveur de la signature d'un contrat de long terme avec le groupe lituanien Brolis.

Ailleurs en Europe, British American Tobacco (BAT) BATS.L , qui a annoncé lundi son intention de réduire ses effectifs d'environ 20% dans le cadre d’un programme de transformation axé sur l'IA, a abandonné 0,72%.

A WALL STREET

La Bourse de New York progresse lundi après plusieurs séances difficiles la semaine dernière, l'apaisement des tensions au Moyen-Orient ayant redonné confiance aux investisseurs.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI prend 0,43%, le Standard & Poor's 500 .SPX gagne 0,74% et le Nasdaq Composite .IXIC avance de 1,29%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le sentiment économique en zone euro a progressé légèrement plus que prévu en juin, montrent les données publiées lundi par la Commission européenne.

La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro a pour sa part accéléré en avril, selon les données de la Banque centrale européenne (BCE), publiées également lundi.

CHANGES

Le dollar perd 0,22% face à un panier de devises de référence .DXY avec l'espoir d'une reprise des négociations au Moyen-Orient, mais le billet vert s'apprête toutefois à enregistrer sa plus forte hausse mensuelle depuis près d'un an, soutenu par les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Fed et par l'optimisme concernant la santé de l'économie américaine.

L'euro gagne 0,35% à 1,1423 dollar EUR= .

La livre sterling gagne 0,38% face au dollar après avoir atteint la semaine dernière son plus bas niveau depuis sept mois.

TAUX

Le marché obligataire a été plutôt calme ce lundi.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a pris 1 point de base à 2,8601%, tandis que celui de l'obligation à deux ans DE10YT=RR a pris 2,7 points de base pour finir à 2,5431%.

La BCE a relevé ses taux en juin et les marchés anticipent une nouvelle hausse de 25 points de base d'ici octobre.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne 1 point de base à 4,3823% et celui du titre à deux ans US2YT=RR avance de 3 points de base à 4,1209%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent lundi, les tensions de ce week-end dans le Golfe mettant en évidence la fragilité de l'accord de paix entre Washington et Téhéran. L'espoir d'une reprise durable du transport maritime via le détroit d'Ormuz limite toutefois les gains.

Le Brent LCOc1 prend 1,56% à 73,11 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 2,04% à 70,64 dollars.

A SUIVRE LE 30 JUIN: nL8N42Y16F

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|