L'Europe avant la cloche : pas vraiment de rallye

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un billet de blog)

27 mars - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante: .

EUROPE AVANT LA CLOCHE: PAS VRAIMENT DE RALLYE

La journée du pétrole a été un peu plus calme, les actions probablement légèrement plus élevées, mais comme indiqué dans le Morning Bid ci-dessous, la réaction du marché aux nouvelles considérées comme positives pour les flux de pétrole et l'économie mondiale commence à se réduire, tandis que les nouvelles négatives génèrent encore des chutes. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il prolongerait à nouveau le délai accordé à l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz ou faire face à la destruction de ses centrales énergétiques, après que Téhéran ait rejeté une proposition américaine en 15 points pour mettre fin aux combats en la qualifiant d'injuste.

Les contrats à terme de juin sur le Brent sont à 102 dollars le baril, près du niveau où ils ont terminé jeudi. LCOcv1

Les contrats à terme de l'Euro STOXX 50 sont légèrement plus élevés, bien qu'ils se soient rapprochés un peu plus de l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE sont toujours en hausse de 0,27%. STXEc1 FFIc1

Les contrats à terme du S&P 500 ont également réduit leurs gains antérieurs et sont en hausse de 0,3 %. EScv1 En ce qui concerne les entreprises, la banque espagnole Santander SAN.MC a déclaré vendredi qu'elle était en bonne voie pour atteindre ses objectifs de rentabilité et de revenus pour l'année 2026, après avoir continué à gagner des clients au premier trimestre.

Mais en réalité, ce sont les manchettes de guerre qui dirigeront les marchés, alors que l'impact de la flambée des prix du pétrole se fait sentir. En Europe, les détaillants, du géant de l'habillement H&M

HMb.ST à la chaîne de supermarchés britannique Co-Op 42TE.L , ont averti jeudi qu'un conflit prolongé au Moyen-Orient pourrait faire grimper les prix de détail en Europe et réduire la demande des consommateurs.

(Alun John)

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