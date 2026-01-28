L'Europe avant la cloche : Beaucoup de nouvelles à lire, en commençant par ASML

Le manège incontrôlable des nouvelles sur les marchés pourrait s'accélérer, si cela est possible, et la journée de mercredi s'annonce chargée.

En commençant par les nouvelles du matin en Europe, ASML,

ASML.AS la plus grande société européenne en termes de valeur de marché, a annoncé des réservations plus importantes que prévu , ce qui a fait grimper ses actions de 8% sur la plateforme Tradegate et les contrats à terme sur l'indice d'Amsterdam de 1,4% .

Les résultats ont été moins bons du côté de LVMH, ancien détenteur de la couronne de la capitalisation boursière. LVMH a annoncé mardi en fin de journée avoir dépassé les prévisions de ventes pour le quatrième trimestre, mais les tensions commerciales, l'affaiblissement du dollar et les prix élevés de l'or ont réduit les marges. Les traders prévoient une baisse des actions de 3 à 4 % à l'ouverture.

Le résultat net est que les contrats à terme sur les blue chips de l'EURO STOXX 50 sont en hausse de 0,4 %, STXEc1 mais une grande partie de cette hausse semble être due à ASML car les contrats à terme sur le DAX allemand sont stables, FDXc1 et les contrats à terme sur le CAC40 français sont en baisse de 0,4 %. FCEc1

Il reste à venir la réunion de la Réserve fédérale et, après la cloche américaine, les résultats de META META.O et Tesla TSLA.O

Tout cela vient s'ajouter à des mouvements brusques sur les marchés des devises, l'euro et la livre ayant tous deux atteint des sommets pluriannuels face au dollar, mardi, et prolongeant les gains après que le président américain Donald Trump a déclaré mardi que la valeur de la monnaie américaine était "formidable", lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'elle avait trop baissé. FRX/

Plus d'informations à ce sujet dans le Morning Bid ci-dessous, qui aborde également les implications de la Reserve Bank of Australia qui semble désormais prête à relever ses taux la semaine prochaine. Pendant ce temps, la Banque centrale européenne pourrait être amenée à envisager une nouvelle baisse des taux d'intérêt si les gains supplémentaires de l'euro commencent à peser sur les perspectives d'inflation de la banque, a déclaré le gouverneur de la banque centrale autrichienne, Martin Kocher, au Financial Times.

La divergence des politiques des banques centrales est de retour.

Dans les autres nouvelles concernant les résultats européens, le sidérurgiste suédois SSAB SSABa.ST a fait état d'une augmentation plus importante que prévu de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, tandis que la société espagnole d'énergie renouvelable Ignis se prépare à une introduction en bourse , a rapporté le journal Expansion mercredi .

