Roche pénalisé par la dégradation d'Intron Health
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 10:33
Pour justifier cette décision, Intron Health explique avoir identifier trois risques principaux pour le laboratoire suisse. Les analystes s'inquiètent pour le financement du Vabysmo aux Etats-Unis. L'une des plus importantes fondations d'assistance à la co-assurance va laisser fermé son programme d'aide pour les maladies maculaires. En outre, Intron Health précise que plus de 25% des patients outre-Atlantique ne peuvent pas s'offrir ce traitement sans aide financière. Ils pourraient donc être contraints de s'en passer, ce qui serait problématique pour Roche car les analystes estiment que ce traitement doit générer 40% de la croissance des ventes prévues par le consensus pour 2026.
La deuxième inquiétude d'Intron Health concerne le Fenebrutinib, pour lequel ils ont ramené leurs prévisions de ventes à leur pic à 1 milliard de francs suisses. La principale raison concerne un traitement concurrent de Sanofi, le Tolebrutinib, qui a reçu des autorités sanitaires américaines une CRL (Complete response letter), c'est-à-dire un refus d'approbation en l'état. L'analyse suggère que ce refus est lié à un problème de sécurité, notamment pour le foie. Les autorités devraient être ainsi particulièrement méfiantes pour les autres médicaments de la même classe.
Intron Health se montre également vigilant sur les effets de change qui pourraient avoir un impact négatif de 5% sur les ventes annuelles de l'exercice en cours et de 7% sur l'Ebit.
