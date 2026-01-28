SSAB: Le bénéfice d’exploitation dépasse les attentes au T4

Vue de l'aciérie de SSAB à Lulea

Le sidérurgiste suédois SSAB a fait ‍état mercredi d’une hausse plus importante que prévu de son ‌bénéfice d’exploitation au quatrième trimestre, portée par l’amélioration des résultats ​de ses activités dans la ⁠région Amériques.

Le bénéfice d’exploitation a atteint 756 millions de ⁠couronnes ‍suédoises (71,57 milliards d'euros) au ⁠quatrième trimestre, contre 487 millions de couronnes sur la même période ​en 2024. Les analystes tablaient sur 606,1 millions de couronnes, ⁠selon un consensus fourni ​par SSAB.

"Jusqu'à présent, les répercussions ​directes ​des droits de douane américains sur ​l'acier sont ⁠restées limitées car SSAB bénéficie d'une stratégie de positionnement haut de gamme et d'une importante ‌production locale aux États-Unis", a déclaré le directeur général, Johnny Sjöström, cité dans un communiqué.

(Reportage Marta Frąckowiak à Gdańsk, version française ‌Elena Smirnova)