 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SSAB: Le bénéfice d’exploitation dépasse les attentes au T4
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 10:38

Vue de l'aciérie de SSAB à Lulea

Vue de l'aciérie de SSAB à Lulea

Le sidérurgiste suédois SSAB a fait ‍état mercredi d’une hausse plus importante que prévu de son ‌bénéfice d’exploitation au quatrième trimestre, portée par l’amélioration des résultats ​de ses activités dans la ⁠région Amériques.

Le bénéfice d’exploitation a atteint 756 millions de ⁠couronnes ‍suédoises (71,57 milliards d'euros) au ⁠quatrième trimestre, contre 487 millions de couronnes sur la même période ​en 2024. Les analystes tablaient sur 606,1 millions de couronnes, ⁠selon un consensus fourni ​par SSAB.

"Jusqu'à présent, les répercussions ​directes ​des droits de douane américains sur ​l'acier sont ⁠restées limitées car SSAB bénéficie d'une stratégie de positionnement haut de gamme et d'une importante ‌production locale aux États-Unis", a déclaré le directeur général, Johnny Sjöström, cité dans un communiqué.

(Reportage Marta Frąckowiak à Gdańsk, version française ‌Elena Smirnova)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank