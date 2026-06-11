 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe avant l'ouverture : un cessez-le-feu pas comme les autres
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 09:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du troisième paragraphe: il s'agit de 40 milliards de dollars de financement par emprunt et par capitaux propres, et non de dépenses d'investissement)

11 juin - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: UNE TRÊVE HORS DU COMMUN

Les contrats à terme sur les actions européennes semblent un peu en baisse à l'approche de l'ouverture. Les contrats à terme sur le STOXX 50 STXEc1 , le FTSE FFIc1 et le DAX FDXc1 sont tous en baisse d'environ 0,2 % à 0,4 %, alors que la reprise des attaques à travers le Moyen-Orient maintient la tension – et les prix du pétrole – à un niveau élevé. Les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre plusieurs cibles en Iran pendant la nuit, le président Donald Trump ayant promis encore plus d'attaques si aucun accord de paix n'était conclu. Il a déclaré à Fox News que les frappes cesseraient sous peu, mais qu'il « les bombarderait jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien » si les dirigeants iraniens ne signaient pas immédiatement un accord avec les États-Unis.

Par ailleurs, Oracle ORCL.N , qui a publié ses résultats après la clôture mercredi, prévoit une forte hausse de ses dépenses d'investissement et a annoncé qu'il comptait lever près de 40 milliards de dollars grâce à un financement combinant emprunts et fonds propres d'ici 2027.

Son action a perdu environ 10 % sur Tradegate ce matin, après avoir chuté d'autant mercredi après la clôture.

Les segments du marché sensibles à l'IA n'ont pas nécessairement suivi le mouvement. Le KOSPI .KS11 est en hausse d'environ 0,3 %, tandis que le Nikkei .N225 est pratiquement stable.

Le rapport sur l'inflation américain publié mercredi a montré que les pressions sur les prix à la consommation s'étaient accélérées le mois dernier à un rythme jamais vu depuis plus de deux ans, ce qui a contribué à renforcer les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale plus tard dans l'année. Plus près de chez nous, l'action Hugo Boss < BOSSn.DE > a progressé de 5,8 % en début de séance à Francfort après que Frasers Group < FRAS.L > a lancé une offre publique d'achat de 2 milliards d'euros sur le groupe de mode allemand. Par ailleurs, l'autorité britannique de la concurrence a ouvert une enquête sur la compagnie aérienne low-cost européenne Ryanair < RYA.I > concernant les frais que les parents doivent payer pour s'asseoir à côté de leurs enfants en vol. Enfin, la Banque centrale européenne devrait annoncer plus tard dans la journée ce que les analystes et les investisseurs qualifient de « hausse préventive », alors qu'elle s'efforce d'endiguer l'inflation galopante face à la flambée des coûts énergétiques provoquée par la guerre en Iran.

(Rédigé par Amanda Cooper)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS: LA TECH ET LES INQUIÉTUDES LIÉES À LA GUERRE ÉRODENT LA CONFIANCE (CLIQUEZ ICI)

Dividendes

Valeurs associées

CAC 40
8 197,85 Pts Euronext Paris +0,44%
DAX
24 190,51 Pts XETRA -0,02%
EURO STOXX 50
6 042,60 Pts DJ STOXX +0,54%
FRASERS GRP
GBX LSE 0,00%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
Pts FTSE Indices 0,00%
HUGO BOSS
38,890 EUR XETRA +6,66%
Nikkei 225
64 217,27 Pts Six - Forex 1 +0,06%
ORACLE
203,540 USD NYSE -1,09%
RYANAIR HLDGS
GBX LSE 0,00%
STOXX Europe 600
620,34 Pts DJ STOXX +0,35%
STOXX Europe 600 Auto.& Parts
445,33 Pts DJ STOXX -0,60%
STOXX Europe 600 Banks
366,32 Pts DJ STOXX +0,99%
STXE6O&G EUR P
523,29 Pts DJ STOXX +1,24%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une affiche sur laquelle on peut lire "La fierté de la Russie" présentant un capitaine de l'armée russe participant à l'offensive en Ukraine, à Moscou le 22 juillet 2025 ( AFP / Alexander NEMENOV )
    En Russie, les conscrits sous pression pour aller combattre en Ukraine
    information fournie par AFP 11.06.2026 09:59 

    Alexeï, jeune employé de banque voulant échapper à la conscription militaire en Russie, a passé des semaines à éviter le métro de Moscou et ses caméras de reconnaissance faciale. Jusqu'à ce vendredi soir enneigé et embouteillé de 2024 où il devait rendre visite ... Lire la suite

  • Une concession Peugeot, marque du groupe Stellantis (Crédit: / Adobe Stock)
    AlphaValue pessimiste sur le secteur auto
    information fournie par Zonebourse 11.06.2026 09:54 

    Dans une note sur le secteur automobile, AlphaValue estime que les vents contraires liés aux tarifs douaniers resteront probablement une caractéristique structurelle de l'industrie alors que le pacte de l'ACEUM doit être renégocié. L'ACEUM est un accord de libre-échange ... Lire la suite

  • Manifestation anti-immigrés après l'attaque au couteau du 8 juin qui a gravement blessé un homme et incité la police à déclarer un incident critique, à Belfast
    Un ministre britannique qualifie les émeutes en Irlande du Nord de "violence raciste"
    information fournie par Reuters 11.06.2026 09:51 

    L'Irlande du Nord ‌a connu sa deuxième soirée de manifestations anti-immigrés mercredi, avec ​la police qui a de nouveau eu recours à des canons à eau pour repousser les émeutiers, conduisant jeudi le secrétaire ​d'Etat britannique pour l'Irlande du Nord à qualifier ... Lire la suite

  • Un système de consigne pour des bouteilles en verre est présenté dans un magasin Super U à Saint-Sébastien-sur-Loire, en Loire-Atlantique, le 12 juin 2025 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )
    Consigne du verre: un an après, le compte n'y est pas, pour l'ONG Zero Waste
    information fournie par AFP 11.06.2026 09:43 

    Près d'un an après le retour de la consigne du verre pour réemploi dans les supermarchés, l'ONG Zero Waste a déploré une mise en oeuvre en deçà des ambitions initiales de la part des industriels, des distributeurs et de l'éco-organisme Citeo, dans une étude publiée ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
92,76 -2,36%
SOITEC
133,3 +6,34%
CAC 40
8 196,88 +0,43%
STELLANTIS
5,737 -0,71%
2CRSI
50,5 +3,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank