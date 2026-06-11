L'Europe avant l'ouverture : un cessez-le-feu pas comme les autres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du troisième paragraphe: il s'agit de 40 milliards de dollars de financement par emprunt et par capitaux propres, et non de dépenses d'investissement)

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L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: UNE TRÊVE HORS DU COMMUN

Les contrats à terme sur les actions européennes semblent un peu en baisse à l'approche de l'ouverture. Les contrats à terme sur le STOXX 50 STXEc1 , le FTSE FFIc1 et le DAX FDXc1 sont tous en baisse d'environ 0,2 % à 0,4 %, alors que la reprise des attaques à travers le Moyen-Orient maintient la tension – et les prix du pétrole – à un niveau élevé. Les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre plusieurs cibles en Iran pendant la nuit, le président Donald Trump ayant promis encore plus d'attaques si aucun accord de paix n'était conclu. Il a déclaré à Fox News que les frappes cesseraient sous peu, mais qu'il « les bombarderait jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien » si les dirigeants iraniens ne signaient pas immédiatement un accord avec les États-Unis.

Par ailleurs, Oracle ORCL.N , qui a publié ses résultats après la clôture mercredi, prévoit une forte hausse de ses dépenses d'investissement et a annoncé qu'il comptait lever près de 40 milliards de dollars grâce à un financement combinant emprunts et fonds propres d'ici 2027.

Son action a perdu environ 10 % sur Tradegate ce matin, après avoir chuté d'autant mercredi après la clôture.

Les segments du marché sensibles à l'IA n'ont pas nécessairement suivi le mouvement. Le KOSPI .KS11 est en hausse d'environ 0,3 %, tandis que le Nikkei .N225 est pratiquement stable.

Le rapport sur l'inflation américain publié mercredi a montré que les pressions sur les prix à la consommation s'étaient accélérées le mois dernier à un rythme jamais vu depuis plus de deux ans, ce qui a contribué à renforcer les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale plus tard dans l'année. Plus près de chez nous, l'action Hugo Boss < BOSSn.DE > a progressé de 5,8 % en début de séance à Francfort après que Frasers Group < FRAS.L > a lancé une offre publique d'achat de 2 milliards d'euros sur le groupe de mode allemand. Par ailleurs, l'autorité britannique de la concurrence a ouvert une enquête sur la compagnie aérienne low-cost européenne Ryanair < RYA.I > concernant les frais que les parents doivent payer pour s'asseoir à côté de leurs enfants en vol. Enfin, la Banque centrale européenne devrait annoncer plus tard dans la journée ce que les analystes et les investisseurs qualifient de « hausse préventive », alors qu'elle s'efforce d'endiguer l'inflation galopante face à la flambée des coûts énergétiques provoquée par la guerre en Iran.

(Rédigé par Amanda Cooper)

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