L'Europe avant l'ouverture : les contrats à terme en hausse alors que le pétrole recule

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(Ajout d'un nouveau blog)

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L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: LES CONTRATS À TERME EN HAUSSE ALORS QUE LE PÉTROLE RECULE

Les contrats à terme sur les indices boursiers européens sont en hausse ce vendredi et les cours du pétrole ont reculé après que le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis n'attaqueraient pas l'Iran avant les élections de mi-mandat, apaisant ainsi certaines inquiétudes à court terme concernant l'approvisionnement énergétique.

Les contrats à terme sur l’Euro STOXX 50 STXEc1 progressent de 0,6% après que l’indice .STOXX50E a chuté la veille à son plus bas niveau depuis la mi-juin.

Les contrats à terme sur le DAX FDXc1 , le CAC FCEc1 et le FTSE FFIc1 progressent entre 0,7% et 0,8%.

Du côté des entreprises, tous les regards seront tournés vers Deutsche Telekom DTEGn.DE à l’ouverture, après que SpaceX

SPCX.O a conclu un accord en vue d’acquérir un portefeuille de fréquences en bande basse aux États-Unis, lançant ainsi un défi direct aux géants historiques de la téléphonie mobile dans ce pays.

L'action T-Mobile US TMUS.O a chuté de 6% après la clôture. Selon les données de LSEG, Deutsche Telekom détient une participation de 54% dans la société.

(Samuel Indyk)

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